    • 7 de abril de 2026 - 19:33

    Boca Juniors: robos a hinchas en Chile y deportaron a un líder de La Doce

    En la previa de la Copa Libertadores, Boca Juniors sufrió robos a hinchas en Chile y además deportaron a Mauro Martín, referente de la barra.

    Hinchas de Boca Juniors vivieron horas de tensión en Chile entre robos y medidas de seguridad.

    Hinchas de Boca Juniors vivieron horas de tensión en Chile entre robos y medidas de seguridad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La previa internacional de Boca Juniors estuvo marcada por la violencia y la polémica. Hinchas del Xeneize fueron asaltados con armas en Chile y, en paralelo, deportaron a Mauro Martín, uno de los líderes de La Doce, en la antesala del duelo por la Copa Libertadores.

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    Violencia contra hinchas de Boca Juniors en Chile

    Los incidentes ocurrieron en las inmediaciones del hotel donde se hospeda el plantel. Un grupo de delincuentes armados robó pertenencias y banderas a simpatizantes argentinos, generando preocupación en la previa del partido ante Universidad Católica.

    Según medios locales, los atacantes llevaban ropa de Colo Colo, lo que alimenta la hipótesis de una “venganza” por enfrentamientos ocurridos en 2023 en La Bombonera.

    El episodio ocurrió horas después de un clima festivo por la llegada del equipo, que rápidamente se transformó en caos. Algunas banderas ya fueron recuperadas, aunque continúan las gestiones para devolver el resto.

    Deportaron a Mauro Martín antes del partido

    En paralelo, las autoridades chilenas tomaron una fuerte decisión: Mauro Martín fue deportado al llegar al país. El referente de la barra de Boca no pudo siquiera salir del aeropuerto de Santiago.

    Según se informó, fue considerado “persona no grata” por sus antecedentes vinculados a hechos de violencia en el fútbol, pese a no tener derecho de admisión vigente en Argentina. Tras ser retenido, fue enviado de regreso en el primer vuelo disponible.

    Un clima caliente en la Copa Libertadores

    El contexto genera preocupación de cara al partido. Se espera la presencia de unos 2.000 hinchas de Boca en el estadio, bajo un fuerte operativo de seguridad.

    Además, la situación de los barras suma tensión: otros referentes como Rafael Di Zeo ya habían desistido de viajar ante la posibilidad de restricciones.

    Así, Boca Juniors afronta su debut copero en un escenario cargado de conflicto, donde la seguridad y los antecedentes recientes condicionan el desarrollo de la jornada.

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