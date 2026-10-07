    • 7 de octubre de 2026 - 20:29

    Boca y River ya tienen fecha y hora para el próximo Superclásico en la Bombonera

    La Liga Profesional confirmó el cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026.

    Boca ganó el último Superclásico en el Monumental.&nbsp;

    Boca ganó el último Superclásico en el Monumental. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Liga Profesional confirmó este miércoles el cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026 y también definió cuándo se disputará el próximo Superclásico entre Boca y River.

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    Alan Velasco sufrió un desgarro durante el triunfo de Boca ante Unión y será baja en los próximos partidos.

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    El encuentro se jugará el domingo 1 de noviembre desde las 15, en la Bombonera, por la anteúltima jornada de la fase regular. El partido tendrá especial importancia porque, a esa altura del campeonato, podrían comenzar a definirse los equipos que avanzarán a los playoffs.

    Además de la clasificación a la siguiente instancia, estará en juego la pelea por el primer puesto de la tabla anual, que otorga el título de la Liga Profesional al equipo que más puntos acumule durante la temporada. Boca aparece entre los equipos que buscarán terminar en lo más alto.

    Boca llega con ventaja en el último Superclásico

    El último enfrentamiento entre ambos se disputó a mediados de abril en el Monumental y terminó con triunfo de Boca por 1-0. Leandro Paredes convirtió el único gol del partido de penal y le dio al Xeneize una nueva victoria ante su clásico rival.

    El conjunto de la Ribera también había celebrado en el Superclásico anterior, disputado en la Bombonera durante 2025, cuando se impuso con una goleada.

    La Liga Profesional todavía no definió la programación de la fecha 16, última de la fase regular. La organización decidió esperar para conocer qué equipos llegarán con posibilidades de avanzar a los playoffs antes de establecer días y horarios de los partidos.

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