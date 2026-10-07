Boca y River ya tienen fecha y hora para el próximo Superclásico en la Bombonera

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026.

La Liga Profesional confirmó este miércoles el cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026 y también definió cuándo se disputará el próximo Superclásico entre Boca y River.

El encuentro se jugará el domingo 1 de noviembre desde las 15, en la Bombonera, por la anteúltima jornada de la fase regular. El partido tendrá especial importancia porque, a esa altura del campeonato, podrían comenzar a definirse los equipos que avanzarán a los playoffs.

Además de la clasificación a la siguiente instancia, estará en juego la pelea por el primer puesto de la tabla anual, que otorga el título de la Liga Profesional al equipo que más puntos acumule durante la temporada. Boca aparece entre los equipos que buscarán terminar en lo más alto.

Boca llega con ventaja en el último Superclásico El último enfrentamiento entre ambos se disputó a mediados de abril en el Monumental y terminó con triunfo de Boca por 1-0. Leandro Paredes convirtió el único gol del partido de penal y le dio al Xeneize una nueva victoria ante su clásico rival.

El conjunto de la Ribera también había celebrado en el Superclásico anterior, disputado en la Bombonera durante 2025, cuando se impuso con una goleada.