Bosnia derrotó a Qatar, quedó tercero en el Grupo B del Mundial 2026 y espera para saber si clasifica

Si bien el Bosnia y Herzegovina lidera la tabla de los mejores terceros, aún debe esperar los demás resultados para conocer si estará en los 16vos de final de la Copa del Mundo

La selección de Bosnia y Herzegovina logró un triunfo clave este martes al derrotar 3-1 a Qatar en el estadio de Seattle, por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026. Con este resultado, los bosnios se ubicaron en el tercer puesto de la zona y mantienen intactas sus posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final, aunque dependerán de otros resultados para concretarlo.

Desde el inicio del encuentro, los llamados "Dragones" asumieron el protagonismo y generaron las situaciones más peligrosas, principalmente por las bandas y con llegadas desde el mediocampo. La superioridad recién se reflejó en el marcador a los 29 minutos, cuando Kerim Alajbegovic sacó un potente remate desde fuera del área que se clavó en un ángulo, dejando sin opciones al arquero catarí.

El envión anímico favoreció a Bosnia, que amplió la diferencia apenas cinco minutos después. A los 34', un centro rasante de Edin Dzeko terminó con la desafortunada intervención de Sultan Al-Brake, quien envió el balón a su propia portería para establecer el 2-0.

Cuando parecía que los europeos se marcharían al descanso con una ventaja cómoda, Qatar reaccionó. A los 42 minutos, Hassan Alhaydos apareció por el centro del ataque y descontó para dejar el marcador 2-1 antes del entretiempo.

En el complemento, Bosnia administró la ventaja y logró sentenciar el partido con un tercer gol que le permitió quedarse con tres puntos fundamentales. Ahora, los bosnios deberán aguardar el desenlace de los demás grupos para saber si continúan su camino en la Copa del Mundo o si la victoria queda solamente como una despedida con festejo.