    • 9 de octubre de 2026 - 19:35

    Brasil: la Justicia dictaminó que Vasco da Gama recibirá a Boca en el Maracaná por la Copa Sudamericana

    La Justicia de Río de Janeiro falló a favor del Vasco da Gama y ordenó la liberación del estadio Maracaná para el partido de vuelta ante Boca por la semifinal de la Copa Sudamericana. El consorcio administrador deberá alquilar el predio bajo condiciones equitativas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un giro determinante en los tribunales brasileños, la Justicia de Río de Janeiro aceptó este viernes un recurso presentado por el Vasco da Gama y ordenó la liberación del estadio Maracaná para el trascendental partido de vuelta frente a Boca Juniors, correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana.

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    La medida fue adoptada por la 23ª Cámara de Derecho Privado del Poder Judicial carioca, que concedió una tutela anticipada recursal. El fallo instruye de manera directa a la empresa administradora del recinto —integrada por sus clásicos rivales, Flamengo y Fluminense— a garantizar la disponibilidad del emblemático estadio Jornalista Mário Filho, junto con todas las instalaciones de logística y seguridad indispensables para albergar el encuentro internacional.

    Un conflicto legal con resolución de urgencia

    La resolución judicial establece que el consorcio administrador (Fla-Flu) deberá alquilar el predio al Vasco bajo "condiciones comerciales u operativas equitativas, iguales a las contempladas para las instituciones que integran la concesión". Además, la medida estipuló que el cumplimiento de la orden tiene carácter de urgencia inmediata mediante la intervención de un oficial de justicia.

    El litigio se había recrudecido durante la última semana tras dos negativas previas en instancias judiciales inferiores, ante la postura inflexible del consorcio de no ceder el escenario deportivo al conjunto cruzmaltino.

    Tras conocerse el fallo, el club brasileño emitió un comunicado oficial confirmando que el encuentro del 20 de octubre se disputará en el Maracaná y agradeció las gestiones del Ministerio Público, el Tribunal de Justicia, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y el Gobierno del Estado de Río de Janeiro.

    Cómo se jugará la serie de semifinales

    Con la sede de la revancha finalmente confirmada, el cruce entre el Xeneize y el conjunto brasileño quedó establecido de la siguiente manera:

    • Partido de ida: Martes 13 de octubre a las 21:30 horas, en La Bombonera.

    • Partido de vuelta: Martes 20 de octubre a las 21:30 horas, en el Estadio Maracaná.

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