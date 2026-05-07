    • 7 de mayo de 2026 - 14:48

    Caos en París tras la clasificación del PSG: 127 detenidos y 11 heridos por incidentes con la policía

    El ministro del Interior de París advirtió que preparan un operativo especial para la definición del torneo, que será el sábado 30 de mayo en Budapest.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La alegría por la clasificación del Paris Saint-Germain a la final de la Champions League terminó en una noche de violencia y caos en las calles de París. Según confirmó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, los disturbios dejaron un saldo de 127 detenidos y 11 heridos, uno de ellos de gravedad.

    Leé además

    shakira anuncio la fecha de estreno de dai dai, la cancion oficial del mundial 2026: mira el video

    Shakira anunció la fecha de estreno de 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026: mirá el video

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el comunicado del local donde higuain se saco la foto viral: condenamos toda forma de bullying

    El comunicado del local donde Higuaín se sacó la foto viral: "Condenamos toda forma de bullying"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La situación se desbordó en la capital francesa y en localidades cercanas, donde grupos de hinchas violentos protagonizaron enfrentamientos con la policía. Nuñez detalló que 107 arrestos se realizaron en París y el resto en zonas aledañas. Además, 23 agentes de policía resultaron heridos, aunque todos de manera leve.

    Embed

    Una noche marcada por la violencia y la respuesta policial

    “No podemos acostumbrarnos a esta violencia que empieza a ser habitual”, sostuvo el ministro en declaraciones radiales. Nuñez remarcó la “contundente respuesta policial” ante “cientos de individuos violentos que cada vez que hay un evento de este tipo provocan incidentes con la policía”.

    La intervención de las fuerzas de seguridad evitó el saqueo de comercios y el bloqueo de la autopista de circunvalación de la ciudad, según explicó el funcionario. “Este tipo de acciones no las vamos a tolerar, vamos a intervenir de manera sistemática”, advirtió Nuñez.

    Embed

    De cara a la final que el PSG disputará frente al Arsenal el próximo 30 de mayo en Budapest, el ministro anticipó que preparan un dispositivo especial de seguridad. “Vamos a aprovechar la experiencia del año pasado”, recordó, en referencia a los disturbios que dejaron 150 detenidos y dos muertos tras la primera final del equipo parisino.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La ciclista sanjuanina Delfina Dibella haciendo historia para el ciclismo nacional en la Vuelta de España. 

    La sanjuanina Delfina Dibella completó una nueva etapa de la Vuelta de España y se prepara para la montaña

    Por Vanessa Chaparro
    argentina va por el clasico ante uruguay en el panamericano de futsal de sordos

    Argentina va por el clásico ante Uruguay en el Panamericano de Futsal de Sordos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Escándalo en el Real Madrid.

    Valverde se peleó con Tchouaméni en un entrenamiento y terminó en el hospital

    José Carlos Rufino.

    Dolor en el ciclismo sanjuanino: falleció el histórico locutor José Carlos Rufino

    Por Redacción Diario de Cuyo