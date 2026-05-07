Caos en París tras la clasificación del PSG: 127 detenidos y 11 heridos por incidentes con la policía

El ministro del Interior de París advirtió que preparan un operativo especial para la definición del torneo, que será el sábado 30 de mayo en Budapest.

La alegría por la clasificación del Paris Saint-Germain a la final de la Champions League terminó en una noche de violencia y caos en las calles de París. Según confirmó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, los disturbios dejaron un saldo de 127 detenidos y 11 heridos, uno de ellos de gravedad.

La situación se desbordó en la capital francesa y en localidades cercanas, donde grupos de hinchas violentos protagonizaron enfrentamientos con la policía. Nuñez detalló que 107 arrestos se realizaron en París y el resto en zonas aledañas. Además, 23 agentes de policía resultaron heridos, aunque todos de manera leve.

Embed Il est 3H00 du matin, au Trocadéro à Paris.



Visiblement, certains n’ont ni école, ni travail demain… étonnant, non ?



On parle de 200 mabouls restants, 200… donc on attend quoi pour dire stop ?!



Et qu’on soit clair : ces jeunes ne sont pas là pour fêter la victoire du PSG.… pic.twitter.com/m7SAvjs2i9 — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) May 7, 2026 Una noche marcada por la violencia y la respuesta policial “No podemos acostumbrarnos a esta violencia que empieza a ser habitual”, sostuvo el ministro en declaraciones radiales. Nuñez remarcó la “contundente respuesta policial” ante “cientos de individuos violentos que cada vez que hay un evento de este tipo provocan incidentes con la policía”.

La intervención de las fuerzas de seguridad evitó el saqueo de comercios y el bloqueo de la autopista de circunvalación de la ciudad, según explicó el funcionario. “Este tipo de acciones no las vamos a tolerar, vamos a intervenir de manera sistemática”, advirtió Nuñez.

Embed PSG en finale, Paris en guerre. Les supporters fêtent la victoire comme ils savent le faire : en attaquant les policiers . Rien de nouveau sous le soleil des banlieues.#PSGArsenal #PSG pic.twitter.com/yeFW812tcb — Camille Moscow ☦️ (@camille_moscow) May 7, 2026