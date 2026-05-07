    • 7 de mayo de 2026 - 14:33

    La sanjuanina Delfina Dibella completó una nueva etapa de la Vuelta de España y se prepara para la montaña

    La ciclista sanjuanina llegó junto al pelotón en la quinta etapa de la competencia española y ya apunta a las jornadas decisivas en alta montaña.

    La ciclista sanjuanina Delfina Dibella haciendo historia para el ciclismo nacional en la Vuelta de España.&nbsp;

    La ciclista sanjuanina Delfina Dibella haciendo historia para el ciclismo nacional en la Vuelta de España. 

    Foto:

    Por Vanessa Chaparro

    La sanjuanina Delfina Dibella sumó este jueves una nueva experiencia en la exigente Vuelta femenina de España al completar la quinta etapa junto al pelotón principal. La ciclista argentina finalizó en el puesto 83°, con el mismo tiempo de la ganadora del día, la neerlandesa Mischa Bredewold, del equipo SD Worx - Protime.

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    La sanjuanina Delfina Dibella no solo hará historia para San Juan sino para el ciclismo nacional siendo la primera ciclista argentina en competir en esta prueba. 

    La sanjuanina Delfina Dibella resistió una etapa exigente y sigue sumando experiencia en la Vuelta de España
    La sanjuanina Delfina Dibella -al centro con el brazo en alto- hace historia para el ciclismo nacional. 

    La sanjuanina Delfina Dibella completó la segunda etapa de la Vuelta a España: cómo ver en vivo la competencia

    Tras esta jornada, Dibella se ubica en la posición 115° de la clasificación general, a 1 hora y 6 segundos de la líder de la carrera, Lotte Kopecky, también representante del SD Worx - Protime.

    La etapa unió las ciudades de León y Astorga sobre un recorrido de 119,6 kilómetros y representó la última oportunidad para las velocistas antes del inicio de las jornadas de montaña. Bredewold se quedó con la victoria tras imponerse en el sprint final por delante de su compañera Kopecky y de la italiana Letizia Paternoster, del Liv AlUla Jayco.

    Con este resultado, Kopecky mantuvo el maillot rojo de líder por una jornada más. La mejor española del día fue Lucía Ruiz, del Movistar Team, quien logró ingresar con el grupo principal luego de una caída que dividió al pelotón a poco más de un kilómetro de la llegada.

    Comienzan las etapas de montaña de la Vuelta a España

    Ahora, la atención estará puesta en la sexta etapa, que se disputará este viernes entre Gijón/Xixón y Les Praeres, en Nava. Serán 106,5 kilómetros con 2.027 metros de desnivel positivo y final en un puerto de primera categoría, en lo que será la primera gran prueba de montaña de esta edición de la Vuelta.

    Por donde ver en vivo la Vuelta a España

    La Vuelta a España Femenina 2026 se puede ver en Argentina principalmente a través de ESPN y su plataforma de streaming Disney+ Premium. La cobertura suele incluir las etapas en directo para Sudamérica.

    • Canales y Plataformas: ESPN (canales de TV lineal) y Disney+ (streaming).
    • Inicio: La competencia comienza el 3 de mayo de 2026.
    • Contenido: Se emiten las siete etapas que componen la carrera.

    Delfina Dibella, entre las cinco de Sudamérica

    Dibella no estará sola en esta aventura: será una de las cinco sudamericanas en competencia, junto a la colombiana Juliana Londoño (Team Picnic PostNL), su compatriota Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), la chilena Catalina Soto y la brasileña Tota Magalhães (Movistar Team).

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