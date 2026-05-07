    • 7 de mayo de 2026 - 15:16

    El comunicado del local donde Higuaín se sacó la foto viral: "Condenamos toda forma de bullying"

    Una imagen viral de Gonzalo Pipita Higuaín desató una fuerte conversación digital en las redes. El club de tenis sacó este jueves un comunicado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Gonzalo Higuaín volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por un motivo fuera y lejos de las canchas. Una foto del exdelantero de la Selección argentina tomada en un local de Miami junto a un fanático se viralizó en redes sociales y generó una ola de comentarios sobre su apariencia física.

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    La imagen publicada sorprendió por el cambio físico mostrado por el jugador de 38 años, por lo que miles de usuarios armaron un debate en las redes sociales.

    Horas después de la viralización de esa imagen, en la que Pipita aparecía desarreglado, se conoció la verdadera foto en la que el argentino presentaba una apariencia similar a la de su última aparición pública.

    Frente a la repercusión que tomó la situación, el local donde fue tomada la foto decidió emitir un contundente comunicado en defensa del exfutbolista y repudio al acoso digital sufrido por el exjugador.

    A través de un mensaje oficial, Tennis Plaza explicó cómo se produjo el encuentro, destacó el comportamiento de Higuaín durante su visita y condenó el maltrato recibido a partir de la adulteración de la imagen.

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    El comunicado completo del local donde estuvo Gonzalo Higuaín

    El Sr. Higuaín ha sido un cliente valioso para nosotros y siempre ha tratado a nuestro personal con amabilidad, generosidad y respeto. Durante una visita reciente, uno de nuestros empleados, admirador suyo desde hace mucho tiempo, le pidió amablemente una foto y el Sr. Higuaín aceptó cordialmente.

    Lamentablemente, después de que la imagen se compartiera en internet, se convirtió en objeto de críticas innecesarias y comentarios hirientes sobre su apariencia y vestimenta.

    Lo que debería haber sido una interacción simple y positiva entre un fanático y alguien a quien admira terminó convirtiéndose en un ejemplo de la negatividad que demasiado a menudo existe en las redes sociales.

    También queremos aclarar que,si se realizaron ediciones con inteligencia artificial, manipulaciones o alteraciones con Photoshop sobre la imagen que circula en internet, estas no fueron creadas, autorizadas ni distribuidas por TennisPlaza ni por nuestro empleado.

    Condenamos firmemente todas las formas de bullying, body shaming y acoso online dirigidas hacia Gonzalo Higuaín o cualquier otra persona.

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