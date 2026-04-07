    • 7 de abril de 2026 - 18:15

    Champions League: Bayern Múnich pegó en Madrid y Arsenal ganó sobre la hora

    La Champions League dejó dos duelos electrizantes: Bayern venció al Real Madrid y Arsenal logró un agónico triunfo en Portugal que ilusiona.

    La Champions League dejó una jornada vibrante con triunfos clave de Bayern y Arsenal en los cuartos de final. &nbsp;

    La Champions League dejó una jornada vibrante con triunfos clave de Bayern y Arsenal en los cuartos de final.

     

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    La Champions League vivió una jornada cargada de emociones en los cuartos de final. El Bayern Múnich sorprendió al Real Madrid en el Bernabéu, mientras que el Arsenal consiguió un agónico triunfo en Portugal ante Sporting Lisboa para quedar bien posicionado en la serie.

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    Bayern golpeó en la Champions League y dejó dudas en el Real Madrid

    El conjunto alemán fue ampliamente superior en el Santiago Bernabéu. Luis Díaz abrió el marcador a los 40 minutos del primer tiempo, mientras que Harry Kane estiró la ventaja en el inicio del complemento, consolidando el dominio visitante.

    El equipo español reaccionó con Kylian Mbappé, quien descontó a los 28 del segundo tiempo, pero no alcanzó. El Bayern se llevó un 2-1 clave como visitante, aunque la serie sigue abierta de cara a la revancha en Alemania.

    Arsenal festejó en el final y sueña con las semifinales

    Cuando todo parecía encaminado a un empate, apareció Kai Havertz para cambiar la historia. El mediocampista marcó en tiempo de descuento el 1-0 para el Arsenal, desatando el festejo en Portugal.

    El triunfo ante Sporting Lisboa le da ventaja al conjunto inglés, que definirá la serie en Londres. La revancha será el próximo martes, donde los Gunners buscarán sellar su clasificación a semifinales.

    El panorama de los cuartos se completa con cruces de alto voltaje como Barcelona vs. Atlético de Madrid y PSG vs. Liverpool, confirmando que la Champions League entra en su etapa más apasionante.

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