    • 31 de marzo de 2026 - 11:35

    Chiqui Tapia desafía al Gobierno nacional y cierra paritaria por encima de la pauta establecida

    Chiqui Tapia en medio del escándalo de AFA, firmó con UTEDyC un aumento de 12,5% para el cuatrimestre marzo junio

    La AFA con su presidente Claudio Chiqui Tapia desafía al Gobierno nacional al firmar una paritaria con UTEDyC por encima del tope de 2% que pretende el Ministerio de Economía.

    La AFA con su presidente Claudio Chiqui Tapia desafía al Gobierno nacional al firmar una paritaria con UTEDyC por encima del tope de 2% que pretende el Ministerio de Economía.

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    En plena escalada judicial y el escándalo que envuelve hace unos meses a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio Chiqui Tapia desafía al Gobierno nacional al firmar una paritaria con UTEDyC por encima del tope de 2% que pretende el Ministerio de Economía.

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    Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA respectivamente.

    Procesaron y embargaron a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por 350 millones de pesos
    Chiqui Tapia cumple nueve años al frente de la AFA.

    La AFA publicó un comunicado en defensa de la gestión de Chiqui Tapia

    El alza para el cuatrimestre marzo junio es de 12,5% distribuido de la siguiente manera: 3,5% en marzo, 3,5% en abril, 3% en mayo, 2% en junio.

    Los incrementos son acumulativos, según la información que publicó el gremio y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

    El Gobierno pretende que los aumentos salariales no superen el 2% mensual como forma de alinear esta variable al resto de la macro economía, aunque claramente significa una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores.

    Ahora queda observar la posición de la Secretaría de Trabajo que puede poner trabas para la homologación.

    La pauta alcanza a los trabajadores incluidos en los tres convenios colectivos que regulan la actividad en la AFA.

    Qué gremio es UTEDyC

    UTEDYC es la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, una asociación sindical argentina fundada en 1946 que representa a trabajadores de clubes, gimnasios, fundaciones, mutuales, ONGs, barrios cerrados y colegios profesionales. Abarca a más de 160.000 trabajadores y gestiona sus derechos laborales y de salud

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