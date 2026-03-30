Ciclismo nacional: Jáchal abre el Infanto-Juvenil 2026

El ciclismo nacional en Jáchal tendrá un arranque histórico el próximo 12 de abril, cuando el departamento sanjuanino reciba la primera fecha del Campeonato Argentino Infanto Juvenil 2026. El evento reunirá a cientos de jóvenes ciclistas de todo el país y del exterior, consolidando a la región como epicentro del deporte base.
La elección de Jáchal como punto de partida del ciclismo nacional no es casual. Será la primera de seis fechas del calendario federal, que luego continuará por Catamarca, Chaco, Santiago del Estero y La Rioja.
El intendente Matías Espejo destacó la importancia del evento: “Permite que nuestros chicos compitan de igual a igual con los mejores del país en su propia tierra”, subrayando el impulso al desarrollo deportivo local.
Durante la presentación oficial también participaron autoridades como Juan Pablo Dara, Vito Gómez, Sebastián Páez y Facundo Mercado, quienes remarcaron el trabajo conjunto para posicionar al departamento.
Participación internacional y semillero deportivo
El campeonato reunirá a jóvenes promesas del ciclismo desde la categoría 2008 hasta la 2022, abarcando desde adolescentes hasta los más pequeños. Además, llegarán delegaciones internacionales de Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay, elevando el nivel competitivo del certamen.
Este tipo de competencias fortalece el semillero deportivo, ya que permite a los talentos emergentes medirse con ciclistas de distintas regiones y países, generando experiencia y proyección.
Impacto económico y turístico en Jáchal
Más allá de lo deportivo, el evento tendrá un fuerte impacto en la economía local. Se espera una ocupación hotelera plena, impulsada por la llegada de competidores y sus familias.
El movimiento generará un importante ingreso para la gastronomía y el comercio, posicionando a Jáchal como un destino estratégico dentro del turismo deportivo en San Juan.
La apuesta de la gestión municipal apunta a consolidar estos eventos como motores de desarrollo, combinando deporte, turismo y crecimiento económico.