Clausura sanjuanino: se juega la última fecha, en la que se define el líder y el último clasificado

El Torneo Clausura del fútbol sanjuanino entra en su etapa decisiva con la disputa de la 17ª y última fecha, que definirá tanto al equipo que finalizará como líder de la fase regular como al último clasificado a los playoffs. La mayoría de los encuentros se jugarán este sábado desde las 16.30, aunque la jornada comenzará el jueves con un cruce clave para la pelea por el último lugar en la próxima instancia.

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En la cima de la tabla, Desamparados lidera con 39 puntos, seguido de cerca por Alianza, que suma 38. Ambos buscarán cerrar la fase regular en lo más alto, en una definición que promete mantenerse abierta hasta el final.

Detrás aparecen Minero, con 32 puntos; Trinidad, con 30; Marquesado, con 29; y 9 de Julio y Rivadavia, con 27 unidades cada uno. Estos equipos ya aseguraron su clasificación a los playoffs y afrontarán la última jornada con el objetivo de mejorar su posición de cara a la siguiente instancia.

La mayor atención estará puesta en la pelea por el octavo y último lugar en los playoffs. Actualmente, Unión ocupa esa posición con 25 puntos, pero Villa Ibáñez y López Peláez todavía mantienen chances matemáticas, ambos con 22 unidades.

Tres equipos por el último boleto a los Play Off

El Azul de Villa Krause jugará el jueves 15 ante Desamparados y buscará sumar para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados. El encuentro se disputará en Villa Krause y tendrá a Mauro Gómez como árbitro.

Por su parte, Villa Ibáñez y López Peláez deberán ganar sus respectivos compromisos del sábado y esperar que Unión no sume puntos para tener posibilidades de quedarse con el último boleto. De esta manera, la definición de la fase regular tendrá varios focos de atención en simultáneo.

Todos los partidos de la última fecha del Clausura

La mayoría de los encuentros se disputarán el sábado desde las 16.30, con los siguientes cruces y designaciones arbitrales:

Peñarol vs. Rivadavia: Enzo Gómez.

9 de Julio vs. Carpintería: Walter Jorquera.

Zondina vs. Villa Ibáñez: árbitro a confirmar.

San Lorenzo vs. Sarmiento: Leandro Lucero.

Atenas vs. Minero: Marcelo Cruz.

Colón vs. Trinidad: Sergio González.

Marquesado vs. Defensores de Argentinos: Cristian Neira.

Alianza vs. López Peláez: Ignacio Aurtenechea.

La fecha se completará con el partido entre Unión y Desamparados, previsto para el jueves 15 en Villa Krause.

Con el primer puesto y el último cupo todavía en juego, el Clausura sanjuanino tendrá un cierre con mucho en disputa. Mientras Desamparados y Alianza buscarán terminar arriba, Unión intentará defender su lugar en la zona de clasificación ante la presión de Villa Ibáñez y López Peláez.