Club de Amigos tomó el liderazgo y acaricia el título en la máxima categoría de Adepu

La fecha 12 de los torneos masculinos de Adepu dejó movimientos importantes en varias categorías, aunque una de las principales novedades se produjo en Libres A , donde Club de Amigos se adueñó de la punta de la Copa de Oro tras vencer al hasta entonces líder Jockers. Además, Enólogos FC continúa dominando Maxi Senior, Pater Famili arrancó con triunfo la Copa de Oro de Senior y A.A. Agrimensura sigue marcando el ritmo en Veteranos B.

Adepu: los líderes ratificaron su protagonismo en una nueva jornada del torneo masculino

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Enólogos FC ratificó su dominio en la categoría al derrotar por 4 a 0 a Retro y alcanzar los 33 puntos, producto de 11 victorias en 12 presentaciones. El líder mantiene una amplia ventaja sobre sus perseguidores y sigue siendo el gran candidato al título.

El escolta Ingenieros igualó 2 a 2 con Abogados y llegó a 19 unidades, mientras que Contadores se impuso por 3 a 1 ante Once Panzas y alcanzó a sus rivales en la lucha por el tercer puesto.

Comenzó la disputa de las copas y Pater Famili mostró que quiere seguir siendo protagonista. El equipo venció 3 a 0 a Enólogos FC y quedó como único líder de la Copa de Oro tras la primera jornada.

Contadores B también arrancó ganando al superar 4 a 2 a Gloriosa Alianza y comparte la cima con tres puntos.

En la Copa de Plata, Médicos debutó con un triunfo por 2 a 0 sobre Matasanos For Ever, mientras que Administradores FC y Profesores igualaron 1 a 1.

Por la Copa de Bronce, Contadores C derrotó 3 a 0 a Abogados C y quedó como único puntero.

Resultados

Pater Famili 3 - Enólogos FC 0

Contadores B 4 - Gloriosa Alianza 2

Médicos 2 - Matasanos For Ever 0

Administradores FC 1 - Profesores 1

Once Panzas 1 - Academia de Profes 1

Contadores C 3 - Abogados C 0

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Veteranos A: mano a mano entre Abogados Rufrano y Constructores

La Copa de Oro tiene dos líderes perfectos. Abogados Rufrano derrotó 3 a 0 a Administradores FC y alcanzó los 9 puntos, los mismos que Constructores FC, que superó 2 a 1 a C-Lesión Universitarios.

Más atrás quedaron Revuelto FC, que venció 1 a 0 a Empresarios FC, y C-Lesión Universitarios.

En la Copa de Plata, Empresarios FC, Médicos.com y Once Panzas comparten el liderazgo con 6 puntos. En esta fecha, Médicos.com derrotó 2 a 0 a Contadores y Once Panzas hizo lo propio por 3 a 0 ante Colfa FC.

Resultados

Administradores FC 0 - Abogados Rufrano 3

C-Lesión Universitarios 1 - Constructores FC 2

Revuelto FC 1 - Empresarios FC 0

Contadores 0 - Médicos.com 2

Colfa FC 0 - Once Panzas 3

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Veteranos B: A.A. Agrimensura sigue firme en la cima

A.A. Agrimensura volvió a demostrar por qué es el líder de la categoría. Goleó 4 a 0 a Tigres y llegó a 28 puntos, manteniendo una mínima ventaja sobre Borussia CA, que derrotó 2 a 1 a La Gloria Sanjuanina y quedó con 27.

All Boys también sigue prendido tras golear 4 a 0 a Contadores C, mientras que Branca FC se acercó luego de vencer 4 a 0 a Agrimensura FC.

Resultados

Titanes 1 - Bioquímicos 3

Branca FC 4 - Agrimensura FC 0

Defensa FC 3 - Otro Equipo 0

A.A. Agrimensura 4 - Tigres 0

La Gloria Sanjuanina 1 - Borussia CA 2

Contadores C 0 - All Boys 4

Abogados C 0 - Academia Merengue 2

Libre: Matasanos

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Juniors A: Ramones mantiene el invicto

Ramones Distribuidora Entre Ríos FC continúa siendo el equipo a vencer en la Copa de Oro. Esta vez derrotó 2 a 1 a Club de Amigos y llegó a 13 puntos, manteniendo su invicto.

La Gloria Sanjuanina y A.A. Agrimensura comparten el segundo lugar con 8 unidades. Agrimensura venció 1 a 0 a Once Panzas, mientras que La Gloria empató sin goles ante Drink Team.

En la Copa de Plata, Champagnat reafirmó su liderazgo goleando 4 a 1 a C-Lesión Universitarios y alcanzando los 11 puntos.

Resultados

Club de Amigos 1 - Ramones Dist. Entre Ríos FC 2

La Gloria Sanjuanina 0 - Drink Team 0

Once Panzas 0 - A.A. Agrimensura 1

Abogados Rufrano 1 - C.A.L.I.S.E Pro 1

Champagnat 4 - C-Lesión Universitarios 1

Bogas FC 1 - Los Andes 1

Fundamentalistas FC 1 - Marianito FC 3

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Juniors B: Administradores FC manda en la Copa Oro

Administradores FC quedó como único líder de la Copa Oro tras vencer 2 a 0 a Banco San Juan y alcanzar los 7 puntos.

En la Copa Plata, Once Calvas y Matasanos comparten la cima con 7 unidades. Once Calvas derrotó 3 a 1 a Revuelto Gramajo, mientras que Matasanos superó 3 a 1 a Reggina FC.

En la Copa Bronce, Enólogos FC mantuvo el liderazgo luego de vencer 2 a 1 a Biblioteca Popular. En Confraternidad, Los Profes goleó 4 a 0 a Médicos.com y quedó al frente.

Resultados

Banco San Juan 0 - Administradores FC 2

Carlos Salvador 1 - Simplemente Fútbol 2

Tercer Tiempo 2 - Contadores C 0

Reggina FC 1 - Matasanos 3

Once Calvas 3 - Revuelto Gramajo 1

Enólogos FC 2 - Biblioteca Popular 1

Colfa FC 1 - Inter-Nados 0

Borussia CA 2 - Academia Merengue 0

La Boero 1 - Ingenieros 1

Médicos.com 0 - Los Profes 4

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Libres A: Club de Amigos tomó el liderazgo

La gran novedad de la fecha fue el ascenso de Club de Amigos a la cima de la Copa de Oro. El nuevo líder derrotó 3 a 2 a Jockers FC y llegó a 11 puntos, superando a Once Calvas y al propio Jockers.

Abogados A Rufrano también se mantiene al acecho luego de vencer 2 a 1 a C-Lesión Universitarios. En tanto, La Gloria mantiene sus chances.

En la Copa de Plata, Atlético Hispano derrotó 2 a 0 a La Franja y quedó como único puntero con 11 unidades.

Resultados

Bianconeri 3 - C.A.L.I.S.E Pro 2

Once Calvas 1 - La Gloria Sanjuanina 1

Jockers FC 2 - Club de Amigos 3

Abogados A Rufrano 2 - C-Lesión Universitarios 1

La Espesa 0 - Otro Equipo 3

Pumas FC 1 - Champagnat 3

Atlético Hispano 2 - La Franja 0

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Libres B: empate en la cima

La pelea por el liderazgo está más cerrada que nunca. Gloria Recargada empató 2 a 2 con Reggina FC y llegó a 24 puntos, misma cantidad que Abogados B, que venció 2 a 1 a All Boys.

Detrás aparece La Granjah con 21 unidades tras derrotar 2 a 0 a Biblioteca Popular, mientras que Versus se acomodó cuarto luego de superar 3 a 0 a Abogados Foro.

Resultados

Versus 3 - Abogados Foro 0

La Boero 1 - Borussia CA 1

Biblioteca Popular 0 - La Granjah 2

Simplemente Fútbol 1 - Agrimensura FC 4

Abogados B 2 - All Boys 1

Gloria Recargada 2 - Reggina FC 2

Libre: Empresarios FC