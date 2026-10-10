Colapinto quedó eliminado en la Q2 en Singapur y largará 15°: Verstappen se quedó con la pole

Franco Colapinto tuvo una clasificación complicada en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y quedó eliminado en la segunda tanda (Q2). El piloto argentino registró un tiempo de 1:33.787, que lo ubicó en el 16° puesto de esa sesión, aunque finalmente largará desde la 15ª posición debido a una sanción que pesa sobre George Russell.

Colapinto abandonó en la Sprint de Singapur y Verstappen se quedó con una carrera caótica

El argentino había comenzado con buenas sensaciones en la Q1, donde marcó 1:33.261 y avanzó a la siguiente instancia con el noveno mejor registro. Su tiempo quedó a apenas 79 milésimas del de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien había girado en 1:33.182.

Sin embargo, Colapinto no logró sostener ese ritmo en la Q2 . En sus dos intentos no pudo mejorar lo suficiente y quedó a 1,185 segundos de la marca de Gasly, que consiguió avanzar a la última tanda de clasificación. En su segundo intento, además, el argentino tocó el muro, aunque pudo completar la vuelta.

En la lucha por el primer puesto de la grilla, Max Verstappen fue el más rápido de la clasificación y se aseguró la pole position con una vuelta de 1:31.373. El piloto de Red Bull superó por un margen estrecho a los dos representantes de Ferrari.

Charles Leclerc quedó segundo , con un tiempo de 1:31.427, mientras que Lewis Hamilton terminó tercero , con 1:31.496. Andrea Kimi Antonelli completó los primeros puestos de una clasificación que tuvo diferencias mínimas entre los principales protagonistas.

La tanda final también dejó una situación particular con George Russell. El piloto de Mercedes consiguió el sexto mejor tiempo de la Q3, pero deberá largar desde el fondo de la grilla por una sanción. Esa penalización beneficia a Colapinto, que avanzará un puesto en la formación de salida.

Gasly, el mejor con Alpine

Mientras Colapinto quedó afuera en la Q2, Pierre Gasly consiguió el séptimo puesto de largada. El francés registró 1:32.225 en la última tanda y se ubicó por detrás de los principales equipos, con un rendimiento que le permitió quedar como el mejor del resto.

La diferencia entre ambos pilotos de Alpine volvió a quedar expuesta en la clasificación: Gasly avanzó a la Q3, mientras que el argentino no encontró el ritmo necesario para superar el segundo corte.

El fin de semana ya había comenzado con dificultades para Colapinto. Durante la carrera Sprint, el piloto debió abandonar en los primeros metros por una falla en el sistema de almacenamiento de energía de su monoplaza.

Cuándo corre Colapinto en Singapur

La carrera principal del Gran Premio de Singapur se disputará este domingo 11 de octubre, desde las 9 de la mañana, hora de Argentina. La competencia tendrá una distancia programada de 62 vueltas en el circuito urbano de Marina Bay.

Colapinto buscará avanzar desde el 15° puesto en un trazado exigente, donde las condiciones de manejo y la dificultad para adelantar suelen convertir la estrategia y la regularidad en factores determinantes.