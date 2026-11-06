Colapinto vuelve a pista en Brasil tras el golpe de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto vuelve a la pista este viernes para comenzar su participación en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine afrontará desde las 12.30 la primera práctica libre en el mítico circuito de Interlagos, escenario que contará nuevamente con una fuerte presencia de fanáticos argentinos.

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Colapinto quedó 12° en la clasificación del GP de México y largará desde la sexta fila

La actividad tendrá una particularidad importante: Brasil utilizará el formato tradicional de fin de semana , por lo que habrá tres sesiones de entrenamientos antes de la clasificación. Este viernes se disputarán las primeras dos prácticas, mientras que el sábado llegará la FP3 antes de definir la grilla de largada para la carrera del domingo.

Colapinto llega a San Pablo después de un final amargo en el Gran Premio de México. El argentino había terminado octavo en pista y llegó a aparecer séptimo después de una penalización a Oscar Piastri, pero los comisarios determinaron posteriormente que no había reducido suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla. Recibió diez segundos de sanción y finalmente quedó clasificado 15° , sin puntos.

El episodio del Autódromo Hermanos Rodríguez frustró una de las mejores actuaciones recientes del argentino. Además de los diez segundos agregados a su tiempo final, recibió un punto de penalización en su Superlicencia .

La FIA explicó que revisó telemetría, imágenes a bordo, comunicaciones de radio y datos del sistema de banderas antes de concluir que Colapinto no había disminuido suficientemente su velocidad en el sector señalado. Alpine presentó elementos para defender al piloto, pero los comisarios mantuvieron la sanción.

Ahora el argentino tendrá una nueva oportunidad en Interlagos, un circuito que ya conoce. En 2024, cuando todavía corría para Williams, abandonó la carrera principal luego de un accidente bajo la lluvia. En 2025, ya dentro de la estructura de Alpine, terminó 15° después de largar desde el puesto 16.

En la previa de esta edición, Colapinto realizó un balance positivo sobre la evolución del equipo durante la temporada. “En general fue un año que arrancó un poco más complicado y después fue mejorando. Y el equipo, en relación con el año pasado, dio un salto muy grande”, aseguró.

F1: los horarios y el cronograma completo del GP de Brasil

Toda la actividad se disputará en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos y estos son los horarios de Argentina confirmados para el fin de semana:

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30

Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14.00

El Gran Premio tendrá una extensión de 71 vueltas, sobre un circuito de 4,309 kilómetros, para completar una distancia total de 305,879 kilómetros.

Cómo ver a Franco Colapinto en el GP de Brasil

La actividad de Colapinto podrá seguirse en Argentina por ESPN y Fox Sports, mientras que vía streaming estará disponible a través de Disney+ Premium. La Fórmula 1 también ofrece la transmisión mediante F1 TV Pro en los territorios donde el servicio está disponible.

El argentino tendrá este viernes dos horas de trabajo fundamentales para encontrar la mejor puesta a punto del Alpine antes de la clasificación. La primera referencia llegará desde las 12.30, cuando Interlagos habilite la pista para la FP1 y Colapinto comience oficialmente su fin de semana en Brasil.