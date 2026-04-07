Comienza la ilusión copera de Boca Juniors en la Libertadores

Este martes, a las 21,30 Boca debuta en Copa Libertadores visitando a Universidad Católica en Chile.

Goleador. Miguel Merentiel es la carta de gol de un Boca que se meterá otra vez en Copa Libertadores.

Boca Juniors comenzará su camino en una nueva edición de la Copa Libertadores este martes, cuando visite a Universidad Católica de Chile por la primera fecha del Grupo D. El regreso a una competencia que es debilidad y obesión para su gente y que hace demasiado tiempo es esquiva.

El encuentro, que está programado para las 21:30 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio San Carlos de Apoquindo y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera.

Este partido marcará el inicio de la ilusión de Boca en la Copa Libertadores, competición que no gana desde el 2007. Luego de aquella temporada, el “Xeneize” alcanzó la final en 2012, 2018 y 2023, aunque la balanza nunca se inclinó a su favor.

Además, Boca vuelve a disputar la fase de grupos del torneo más importante de América después de tres años, ya que en el 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 cayó en la segunda fase frente a Alianza Lima de Perú, en el que fue uno de los mayores papelones de su historia.

De cara a este enfrentamiento, el director técnico de Boca, Claudio Úbeda, había preservado a varios de sus jugadores que suelen ser titulares en el triunfo 1-0 ante Talleres de Córdoba, por lo que llegarán bastante descansados para este debut en la Libertadores.