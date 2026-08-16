Con gol de Montiel, River vence 1 a 0 a Argentinos Juniors y por ahora suma su primer triunfo en el Clausura

RIver enfrentará este domingo desde las 18 a Argentinos Juniors en el Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura. El Millonario buscará dejar atrás el peor comienzo de campeonato en el profesionalismo y sumar sus primeros puntos ante un equipo que ganó los cuatro partidos que jugó.
Argentinos llega en gran momento: superó 2-1 a Racing en La Paternal y, tras la caída de Barracas Central frente a Gimnasia en La Plata, quedó como el único equipo del torneo con puntaje perfecto.
El partido se podrá ver mediante la pantalla de TNT Sports y el árbitro del encuentro será Facundo Tello.