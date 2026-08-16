    • 16 de agosto de 2026 - 17:29

    Con gol de Montiel, River vence 1 a 0 a Argentinos Juniors y por ahora suma su primer triunfo en el Clausura

    El Millonario se enfrentará al Bicho en el Estadio Monumental con la expectativa puesta en el debut de Thiago Almada. Transmite ESPN Premium desde las 18

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    RIver enfrentará este domingo desde las 18 a Argentinos Juniors en el Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura. El Millonario buscará dejar atrás el peor comienzo de campeonato en el profesionalismo y sumar sus primeros puntos ante un equipo que ganó los cuatro partidos que jugó.

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    Argentinos llega en gran momento: superó 2-1 a Racing en La Paternal y, tras la caída de Barracas Central frente a Gimnasia en La Plata, quedó como el único equipo del torneo con puntaje perfecto.

    El partido se podrá ver mediante la pantalla de TNT Sports y el árbitro del encuentro será Facundo Tello.

    El 1 a 0 de River Plate

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