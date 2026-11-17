El equipo de Lionel Scaloni se enfrenta a su par de Centroamérica en el Mario Kempes desde las 20. Transmiten Telefé y TyC Sports

La Selección argentina juega su último amistoso de la fecha FIFA de noviembre. Será contra Costa Rica a las 20 horas.

El partido se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba. El árbitro del encuentro será el brasileño Bruno Arleu.

Será transmitido por TyC Sports y Telefe.

FORMACIÓN CONFIRMADA DE ARGENTINA Emiliano Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone y Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.