La Selección argentina juega su último amistoso de la fecha FIFA de noviembre. Será contra Costa Rica a las 20 horas.
El equipo de Lionel Scaloni se enfrenta a su par de Centroamérica en el Mario Kempes desde las 20. Transmiten Telefé y TyC Sports
La Selección argentina juega su último amistoso de la fecha FIFA de noviembre. Será contra Costa Rica a las 20 horas.
El partido se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba. El árbitro del encuentro será el brasileño Bruno Arleu.
Será transmitido por TyC Sports y Telefe.
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone y Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.
Patrick Sequeira; Gerald Taylor, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Aarón Salazar, Celso Borges; Kenyel Michel, Andrey Soto, Carlos Mora, Josimar Méndez; y Manfred Ugalde. DT: Brayan Ruiz.