Con sello sanjuanino, Argentina empató con Italia y espera a Francia en Cuartos

La selección argentina Sub-19 de hockey sobre patines, integrada mayoritariamente por jugadores sanjuaninos, cerró la fase de grupos de los World Skate Games con un empate 2-2 frente a Italia en el Pabellón Arenita de Asunción . El equipo mostró una versión mucho más sólida que la de la caída 1-6 ante España, aunque el punto no le alcanzó para subir un escalón en la tabla.

Facundo Montaña, el sanjuanino que se presentó como Aspirante a Campeón de Malambo y fue elegido por un curioso motivo que no opacó su talento

Los cuatro goles llegaron en los primeros ocho minutos y medio. Italia golpeó de entrada, a los 48 segundos, por intermedio de Giovanni Pesavento. La respuesta albiceleste tuvo nombre propio y acento sanjuanino. Nico Alonzo, capitán del equipo, empató antes de los tres minutos y dio vuelta el marcador poco después de los cuatro, con dos goles en apenas 78 segundos. Andrea Tognetti selló el 2-2 pasados los ocho minutos y el tanteador ya no se movió.

Italia tuvo la ventaja a su alcance a siete minutos del descanso, pero Elia Cardella no pudo convertir un penal.

En el complemento Argentina sostuvo el nivel y generó la ocasión más clara. La décima falta italiana le dio una falta directa a diez minutos del final, que el sanjuanino Bautista Romero no logró transformar en gol. Ahí estuvo la deuda del conjunto nacional, que mejoró en juego y actitud sin poder reflejarlo en el marcador durante los segundos 25 minutos.

También hubo que resistir. Las tarjetas azules a Renzo Ferrer y a Lucas Sottano, esta última a poco más de cinco minutos del cierre, obligaron a defender en inferioridad, y el equipo aguantó sin recibir goles. Italia terminó con 11 faltas de equipo contra 7 de Argentina.

El quinteto inicial tuvo cuatro sanjuaninos, con Charbel Fraifer en el arco, Alonzo, Alejo Espinoza y Romero, junto al mendocino Sottano. Completaron el plantel Joaquín Morales, Tiziano Calisse, Renzo Ferrer, Martino Mercado y Valentín Funes.

POSICIONES Y CRUCES

Italia y Argentina terminaron con 4 puntos, producto de un triunfo, un empate y una derrota, pero los italianos quedaron segundos por diferencia de gol (+4 contra -1). España lidera con 6 unidades y un partido pendiente ante Suiza, por lo que ya no puede ser alcanzada.

El tercero del Grupo A jugará contra el segundo del B el jueves 8 de octubre a las 15, hora de Paraguay. Ese lugar hoy es de Francia, que cerró su zona con 6 puntos, 27 goles a favor y una sola derrota, 1-3 ante Portugal. Los portugueses, también con 6 y un partido pendiente frente a India, se perfilan como primeros.