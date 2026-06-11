Con Shakira en el show estelar, México celebró la primera fiesta inaugural del Mundial 2026

El Mundial 2026 arrancó oficialmente con una histórica ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca. La fiesta, que sirvió como telón del estreno entre México y Sudáfrica, fue la primera de las tres ceremonias que tendrá la edición 2026: la de Canadá comenzará mañana viernes a las 14:30 (hora argentina) en el Estadio Toronto, y la de Estados Unidos arrancará a las 20:30 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Con un gol en el arranque, México le gana a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial

Con Shakira como figura central, la ceremonia inició cerca de las 14:40 y finalizó a las 15 de Argentina . La artista colombiana interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del evento junto al nigeriano Burna Boy. Es la cuarta ocasión en la que pone la voz de la Copa del Mundo: participó en Alemania 2006 con una versión especial de “Hips Don’t Lie/Bamboo”, en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)” y en Brasil 2014 con “La La La (Brazil 2014)”.

“El futbol lleva el mismo latido del corazón y une a varias generaciones. No es definido por jugadores o países, sino por todos nosotros. Bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026”, fue el discurso de Lila Downs, presentadora que dio inicio a la fiesta. El trofeo del Mundial 2026 se elevó en el escenario que se ubica en el círculo central de la mitad de la cancha del Azteca.

Maná fue el primer artista en cantar en la ceremonia. El cantante venezolano Danny Ocean lo siguió con el tema “Partidazo”. Uno de los momentos más álgidos de la inauguración estuvo relacionado con la irrupción de Los Ángeles Azules y Belinda con la canción “Por ella”.

El colombiano J Balvin continuó con el show musical en el Estadio Azteca, que se coronó con la aparición de Shakira. Acompañada por el nigeriano Burna Boy, la artista cantó el himno oficial del Mundial 2026 “Dai Dai”. La primera ceremonia de apertura en México se extendió cerca de 20 minutos y bajó el telón con imponentes fuegos artificiales en el techo del recinto.

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Canadá tendrá su propia fiesta

Pero la fiesta de apertura no concluye en México, sino que mañana la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo se duplica. Canadá será el primero en celebrar su fiesta, a las 14:30 (hora de nuestro país), en el Estadio Toronto. De acuerdo al comunicado oficial que dio a conocer la FIFA, el show estará protagonizado por artistas de la talla de Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy, entre otros.

Lo que propone Canadá, a diferencia de la fiesta mexicana, se inspira en el multiculturalismo y la diversidad del país, con un mosaico artístico que reinterpreta el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA como símbolo de unidad.

Mañana, en Toronto, el duelo de apertura entre Canadá y Bosnia comenzará a las 16

Después de ver el desfile de artistas, que le pondrán vida al acto de apertura de la Copa del Mundo, vendrá el partido entre el seleccionado de Canadá y el de Bosnia y Herzegovina, dando inicio al primer partido en tierras canadienses. Precisamente, el país del norte tuvo su experiencia mundialista en México 1986 y Qatar 2022.

Esa misma noche, Estados Unidos, otro de los países anfitriones de la Copa del Mundo, bajará el telón de las fiestas de aperturas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, 90 minutos antes del partido entre la selección local y Paraguay, pactado para las 22 de Argentina.

De acuerdo a lo que se informó, la lista de artistas que le pondrán música y color al evento incluye a Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, quien también participará de la ceremonia en tierras mexicanas.

El espectáculo que está previsto para este viernes en Los Ángeles, estará inspirado en la ciudad como capital del entretenimiento, con una puesta en escena que combinará música, cultura pop y tecnología.

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