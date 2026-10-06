Con un gol de Lionel Messi en su despedida, la Selección argentina le ganó 3-0 a Benín en el Monumental

La Selección argentina derrotó 3-0 a Benín en el Monumental, en una noche que quedará marcada para siempre por la despedida de Lionel Messi . El capitán tuvo su último partido con la Albiceleste en el país, recibió una ovación multitudinaria, marcó de penal y fue protagonista de una jornada cargada de emoción.

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Desde antes del comienzo, el estadio estuvo preparado para homenajear al máximo referente de la historia reciente de la Selección. Durante el himno, Messi y Lionel Scaloni se mostraron emocionados hasta las lágrimas , mientras una camiseta gigante con el número 10 y el mensaje “Gracias” cubría parte del campo de juego.

A los 10 minutos , el partido se detuvo especialmente para que todo el Monumental se pusiera de pie y ovacionara a Messi. Más de 85.000 personas corearon el nombre del capitán, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

En el comienzo del encuentro, Messi ya había avisado . A los 6 minutos recibió cerca de la medialuna, enganchó y sacó un zurdazo que el arquero Marcel Dandjinou logró desviar. El rosarino volvió a tener una oportunidad a los 23 minutos, cuando recibió un pase de Rodrigo De Paul y definió apenas afuera.

Benín también consiguió generar peligro de contraataque y obligó a intervenir a Emiliano Martínez . A los 44 minutos, el arquero argentino respondió con una gran atajada ante un remate cruzado de Tamimou Ouorou.

El primer gol llegó apenas iniciado el complemento. A los 2 minutos del segundo tiempo, Nicolás Otamendi apareció en el área chica tras un córner ejecutado por Messi y marcó el 1-0. El defensor tuvo así una despedida perfecta, ya que también fue reemplazado minutos después entre una enorme ovación.

Argentina amplió la ventaja a los 15 minutos, cuando Nicolás Paz recibió cerca del vértice del área y sacó un remate espectacular al ángulo. El arquero Dandjinou no pudo hacer nada para evitar el 2-0 y el Monumental volvió a celebrar.

El resultado terminó de definirse a los 25 minutos del complemento. Agustín Giay recibió una fuerte infracción dentro del área y el árbitro sancionó penal. Messi tomó la pelota, se hizo cargo de la ejecución y sacó un potente zurdazo que se metió arriba para establecer el 3-0.

El capitán tuvo incluso otra posibilidad para aumentar la diferencia. A los 29 minutos, Nicolás González llegó hasta el fondo y envió un centro al área chica, donde Messi apareció sin marca, pero su definición de derecha se fue apenas desviada.

Scaloni aprovechó los últimos minutos para realizar varias modificaciones. Giovani Lo Celso, Franco Mastantuono, Valentín Barco, Exequiel Palacios y Leonel Flores ingresaron para disputar el tramo final de una jornada que tuvo como principal protagonista al capitán.

La victoria fue apenas una parte de la historia. Messi cerró su ciclo con la Selección en el Monumental con un gol, una asistencia y el reconocimiento de un estadio completamente rendido a sus pies. Su carrera internacional termina después de más de dos décadas, con el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024 como algunos de los títulos más importantes de una etapa que ya quedó en la historia del fútbol argentino.