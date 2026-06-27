Congo le ganó a Uzbekistán y selló un pase histórico a 16vos

La República Democrática del Congo protagonizó una de las grandes historias de la fase de grupos del Mundial 2026 al derrotar por 3-1 a Uzbekistán y conseguir, por primera vez, la clasificación a una instancia eliminatoria de la Copa del Mundo. El triunfo le permitió avanzar como uno de los mejores terceros del certamen.
El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto africano. A los 10 minutos, el capitán uzbeko Eldor Shomurodov abrió el marcador y puso a su equipo en ventaja, resultado que dejaba a RD Congo fuera de la competencia. Sin embargo, en el complemento llegó una reacción contundente.
La remontada empezó a los 68 minutos con un penal convertido por Yoane Wissa, quien devolvió la ilusión a los congoleños. Diez minutos más tarde, Fiston Mayele marcó el 2-1 y dio vuelta el resultado. Ya en tiempo de descuento, nuevamente Wissa apareció para sentenciar el 3-1 definitivo con su segundo gol de la noche.
Con esta victoria, RD Congo cerró el Grupo K con una clasificación histórica en apenas su segunda participación mundialista, 52 años después de su debut en la Copa del Mundo. En los 16avos de final enfrentará a Inglaterra, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la próxima ronda.