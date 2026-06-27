Congo le ganó a Uzbekistán y selló un pase histórico a 16vos

El seleccionado africano venció 3-1 a Uzbekistán tras comenzar en desventaja y logró clasificarse por primera vez a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

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La República Democrática del Congo protagonizó una de las grandes historias de la fase de grupos del Mundial 2026 al derrotar por 3-1 a Uzbekistán y conseguir, por primera vez, la clasificación a una instancia eliminatoria de la Copa del Mundo. El triunfo le permitió avanzar como uno de los mejores terceros del certamen.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto africano. A los 10 minutos, el capitán uzbeko Eldor Shomurodov abrió el marcador y puso a su equipo en ventaja, resultado que dejaba a RD Congo fuera de la competencia. Sin embargo, en el complemento llegó una reacción contundente.

La remontada empezó a los 68 minutos con un penal convertido por Yoane Wissa, quien devolvió la ilusión a los congoleños. Diez minutos más tarde, Fiston Mayele marcó el 2-1 y dio vuelta el resultado. Ya en tiempo de descuento, nuevamente Wissa apareció para sentenciar el 3-1 definitivo con su segundo gol de la noche.