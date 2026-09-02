    • 2 de septiembre de 2026 - 21:10

    Copa Argentina: Boca Juniors y Vélez empatan 0-0 por el pase a los cuartos de final

    El equipo del Vasco Arruabarrena y el de Guillermo Barros Schelotto se enfrentan en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Boca Juniors; Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

    Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matias Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

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