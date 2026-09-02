Copa Argentina: Boca Juniors y Vélez empatan 0-0 por el pase a los cuartos de final

Nota en desarrollo.
El equipo del Vasco Arruabarrena y el de Guillermo Barros Schelotto se enfrentan en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba.
Nota en desarrollo.
Boca Juniors; Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matias Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.