Copa de Campeones: En Albardón se define el primer equipo finalista

En el Polideportivo Municipal, Paso de Los Andes recibe este sábado a Sportivo Del Carril desde las 16.30 en la Copa de Campeones.

Revancha. En el Polideportivo albardonero, Paso de Los Andes y Del Carril definirán al primer finalista de la Copa de Campeones.

Momento de las grandes definiciones para la edición 2026 de la Copa de Campeones. Es que este fin de semana se conocerán a los finalistas tras las revanchas de las semifinales que comenzarán este sábado en Albardón y culminarán el domingo en Jáchal.

Este sábado, en el Polideportivo Municipal de Campo Afuera, saldrá el primer finalista de la Copa cuando Paso de Los Andes reciba a Sportivo Del Carril, en una llave más que abierta y con todo por definir. En la ida, empataron 2-2 en el departamento San Martín y ahora, será al todo o nada. En caso de igualdad en los 90' de juego, habrá definición desde el punto penal. Recordado que Mauro Gómez será el juez principal del partido.

Paso de Los Andes nunca ganó la Copa de Campeones y en esta edición se armó con una estructura que ya pasó por otros clubes albardoneros y consiguió levantar el máximo trofeo interdepartamental de San Juan. Nombres como los de Sergio Galvez, David Franovich, Emmanuel Castillo, Martín Alaniz, Lucas Dilelio y varios más sustentan las ilusiones del Decano albardonero de entrar en ese selecto grupo de ADA, San Miguel, La Laja, Angaco, Sport Argentino que ya ganaron alguna vez la Copa de Campeones.

DOMINGO EN JACHAL Enfrente estará el Sportivo Del Carril que juega lindo, que va al frente y que quiere hacer historia. Con un jugador de otra categoría como Facundo González, irán por todo en una parada difícil pero no imposible, remarcando que en Cuartos de Final eliminaron a Arbol Verde en Jáchal, yendo con el resultado en desventaja.