Copa de Campeones: Paso, Racing, Defensores de Boca y Del Carril son los semifinalistas

Paso de Los Andes de Albardón, Sportivo Racing de Jáchal, Defensores de Boca de Los Berros y Sportivo Del Carril de San Martín son los semifinalistas de la edición 2026 de la Copa de Campeones-DIARIO DE CUYO. El pasaje a la Gran Final comenzará a definirse el próximo fin de semana con los partidos de ida.

Copa de Campeones: Florida de Jáchal y Palermo le dan nombre a las mejores del mapa de San Juan

En semis, Paso de los Andes se cruzará con Del Carril y Sportivo Racing se medirá con Defensores de Boca buscando la gran final de este año en el torneo más federal de San Juan .

En Jáchal, Sportivo Del Carril se hizo más grande que nunca para eliminar al duro Arbol Verde. Con un gol de Mariano Nievas, Del Carril emparejó la serie contra los Arbolinos ya que en la ida había perdido por 2-1. Así las cosas, llegó la definición por penales y en la serie inicial terminaron 3-3 con dos penales errados por bando. Llegó el uno por uno y Del Carril acertó el suyo pero antes su arquero contuvo el sexto penal jachallero para meterlo en semifinales.

Este domingo, en Rodeo, otro de los representantes de Iglesia quedó eliminado. Y es que San Lorenzo como local no pudo con Defensores de Boca de Los Berros y empató 1-1. Como en la ida, los sarmientinos habían ganado por 2-0, el global de la serie los favoreció por 3-1 y con eso están entre los cuatro mejores del certamen.

Las definiciones en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Elite comenzaron el sábado. En Albardón, Paso de Los Andes se vistió de candidato con todas las letras al golear por 7-1 a Unión La Chimbera para avanzara las semifinales casi sin despeinarse.

En Rodeo, San Martín hizo lo que pudo para vencer a Racing de Jáchal por 2-1 pero no le alcanzó ya que en el partido de ida los jachalleros habían ganado por 3-1 y con eso, se metieron entre los cuatro mejores de esta edición de la Copa de Campeones.

PALERMO GANÓ TODO

Palermo es campeón de campeones. Y es que en un partido que tuvo todo lo que tenia que tener una verdadera final, las Cobras se quedaron con el máximo galardón de la Federación Sanjuanina.

El torneo mas federal de San Juan en Femenino se tiño de negro y fucsia y Las Cobras alzaron la Copa de Campeones en fútbol 11 y tambien en futsal, lo que las convierte en el único equipo en ganar las dos competencias que organiza la Federacion Sanjuanina de futbol.

La final de del fútbol once se disputo este sábado en cancha del Atlético Trinidad. El partido termino igualado 2 a 2 con goles de Guada Gomez y la lotería de los penales definió a las mejores de este 2026.

En la serie de penales, Palermo fue letal convirtiendo Guada Gómez, Sofia Oliva, Gianella Castán y Laura Pelayes. Flor Vera Borquez le tapó el disparo a Paula Sosa, y Dayana Gomez lo tiro por arriba del travesaño, sentenciando la victoria por 4-2 de Las Cobras.