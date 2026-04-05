Copa de Campeones: Villa Evita, San Damián y Area II son los campeones del Senior 2026

En la serie final de la Copa de Campeones Senior 2026 todo ya está definido. En cancha de Atlético Trinidad se jugaron las tres finales del certamen que congregó a las leyendas del mapa sanjuanino. Villa Evita, San Damián y Area II vivieron su domingo de gloria, tras coronarse campeones en sus categorías.

En la Categoría +42 Maxi Veteranos, Unión San Damián de Rawson corona en los penales ante Atlético Chacabuco ya que en el tiempo reglamentario empataron 2-2. Desde los doce pasos, los Azulgranas no perdonaron y terminaron con el título en Rawson.

En la máxima categoría de la Copa de Campeones, arrancó la serie de semifinales. En la ida, el que sacó ventajas fue Defensores de Boca de Los Berros que como local dio vuelta la historia tras un arranque abajo, para terminar ganando por 4-2 sobre Racing de Jáchal.

Los Jachalleros madrugaron con el gol de Guerrero a los 11' del primer tiempo, pero Defensores reaccionó y logró empatar 1-1 con el tanto de Maxi Reynoso. En el inicio del complemento, los Xeneizes golpearon de entrada y con un gol de Sebastián Méndez se pusieron 2-1 arriba. En la parte final, Racing sufrió el infortunio de un gol en contra cuando David Ozán quiso rechazar un ataque desde la izquierda y venció a su propio arquero. Racing recortó casi en el minuto final y se puso 2-3 pero en el descuento, Defensores aumentó de cabeza para sacar una ventaja más que importante para la revancha.

En la otra llave, en el departamento San Martín, Sportivo Del Carril siempre estuvo al frente en el marcador pero no pudo sostener esa ventaja para terminar empatando 2-2 con Paso de Los Andes de Albardón. En la primera parte, Lisandro Avila puso arriba a Del Carril pero el Decano albardonero se lo igualó antes del cierre de esta primera etapa. En el complemento, los locales volvieron a ponerse 2-1 arriba, pero Paso en una contra clavó el 2-2 final que dejó todo abierto para la semana próxima en Albardón.