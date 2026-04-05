    • 5 de abril de 2026 - 19:22

    Copa de Campeones: Villa Evita, San Damián y Area II son los campeones del Senior 2026

    En cancha de Trinidad se disputaron las finales de la Copa de Campeones con tres partidos apasionantes.

    Villa Evita. Los albardoneros se quedaron con la Copa de Campeones Senior Categoría +35.

    Villa Evita. Los albardoneros se quedaron con la Copa de Campeones Senior Categoría +35.

    Foto:

    Area II. Los cauceteros ganaron la Copa de Campeones Senior en Categoría +50.&nbsp;

    Area II. Los cauceteros ganaron la Copa de Campeones Senior en Categoría +50. 

    Foto:

    San Damián. Los de Rawson ganaron la Copa de Campeones Senior en Categoría +42.

    San Damián. Los de Rawson ganaron la Copa de Campeones Senior en Categoría +42.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    En la serie final de la Copa de Campeones Senior 2026 todo ya está definido. En cancha de Atlético Trinidad se jugaron las tres finales del certamen que congregó a las leyendas del mapa sanjuanino. Villa Evita, San Damián y Area II vivieron su domingo de gloria, tras coronarse campeones en sus categorías.

    Leé además

    Ilusiones. Sportivo Del Carril recibirá este domingo a Paso de Los Andes por semifinales de la Copa de Campeones.

    Copa de Campeones: Sarmiento y San Martín reciben las semifinales
    Vinotinto. Villa Evita de Albardón jugará la final Categoría 35 frente a Villa Hipódromo en la Copa de Campeones.

    Copa de Campeones: Domingo de Pascuas y definiciones en el Senior

    En la Categoría +35 Veteranos, Deportivo Villa Evita de Albardón se coronó campeón al vencer por 3-1 a Villa Hipódromo de Rawson. Diego Campos, Alejandro Mercado y Enzo Ferreira marcaron los goles albardoneros, descontando Daniel Leyez, de penal, para los de Rawson.

    En la Categoría +42 Maxi Veteranos, Unión San Damián de Rawson corona en los penales ante Atlético Chacabuco ya que en el tiempo reglamentario empataron 2-2. Desde los doce pasos, los Azulgranas no perdonaron y terminaron con el título en Rawson.

    En Categoría +50 Super Maxi, Area II de Caucete terminó festejando ante Sportivo 25 de Mayo. En el tiempo reglamentario, empataron 1-1 y en la definición por penales, los Cauceteros tuvieron mayor efectividad para ser finalmente campeones.

    SEMIFINALES EN ELITE

    En la máxima categoría de la Copa de Campeones, arrancó la serie de semifinales. En la ida, el que sacó ventajas fue Defensores de Boca de Los Berros que como local dio vuelta la historia tras un arranque abajo, para terminar ganando por 4-2 sobre Racing de Jáchal.

    Los Jachalleros madrugaron con el gol de Guerrero a los 11' del primer tiempo, pero Defensores reaccionó y logró empatar 1-1 con el tanto de Maxi Reynoso. En el inicio del complemento, los Xeneizes golpearon de entrada y con un gol de Sebastián Méndez se pusieron 2-1 arriba. En la parte final, Racing sufrió el infortunio de un gol en contra cuando David Ozán quiso rechazar un ataque desde la izquierda y venció a su propio arquero. Racing recortó casi en el minuto final y se puso 2-3 pero en el descuento, Defensores aumentó de cabeza para sacar una ventaja más que importante para la revancha.

    En la otra llave, en el departamento San Martín, Sportivo Del Carril siempre estuvo al frente en el marcador pero no pudo sostener esa ventaja para terminar empatando 2-2 con Paso de Los Andes de Albardón. En la primera parte, Lisandro Avila puso arriba a Del Carril pero el Decano albardonero se lo igualó antes del cierre de esta primera etapa. En el complemento, los locales volvieron a ponerse 2-1 arriba, pero Paso en una contra clavó el 2-2 final que dejó todo abierto para la semana próxima en Albardón.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Candidato. Paso de Los Andes metió 7 en la revancha de Cuartos de Final de la Copa.

    Copa de Campeones: Cuatro sueños camino a la conquista del interior

    Semifinalistas. Del Carril se agrandó en Jáchal y está entre los 4 mejores de la Copa de Campeones.

    Copa de Campeones: Paso, Racing, Defensores de Boca y Del Carril son los semifinalistas

    Ilusionadas. Las chicas de Argentinos de La Florida de Jáchal quieren la Copa de Campeones y este sábado enfrentan a Palermo SC.

    Copa de Campeones: Florida de Jáchal y Palermo le dan nombre a las mejores del mapa de San Juan

    Presión. San Lorenzo de Rodeo tendrá que levantar la serie ante Defensores de Boca si quiere semifinales de la Copa de Campeones.

    Copa de Campeones: las revanchas de Cuartos de Final se juegan sin novedad