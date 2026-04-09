    • 9 de abril de 2026 - 21:23

    Copa Libertadores: Rosario Central empató sin goles ante Independiente del Valle

    Por la Copa Libertadores, Rosario Central igualó 0-0 ante Independiente del Valle en un partido con dominio local pero sin eficacia.

    Rosario Central dominó pero no pudo convertir en su debut en Copa Libertadores.

    Rosario Central dominó pero no pudo convertir en su debut en Copa Libertadores.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El equipo dirigido por Jorge Almirón tuvo mayor posesión (57% contra 43%) y una clara diferencia en remates (29 tiros contra 10), aunque se topó con una sólida actuación del arquero rival y falló en la definición.

    Copa Libertadores: dominio sin premio

    A pesar de la superioridad, el conjunto argentino no logró romper el cero. Incluso tuvo situaciones claras, como un remate que dio en el palo, lo que reflejó la falta de eficacia en los metros finales.

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    El arquero Aldair Quintana fue una de las figuras del encuentro al contener múltiples llegadas, mientras que Alejo Véliz se destacó en el ataque local con varios intentos al arco.

    Expulsión y desarrollo del partido

    El encuentro tuvo un punto de inflexión en el segundo tiempo, cuando Junior Sornoza fue expulsado a los 14 minutos, dejando a Independiente del Valle con diez jugadores. Sin embargo, ni siquiera con superioridad numérica Rosario Central logró convertir.

    El trámite mostró a un equipo local insistente, pero sin precisión en los últimos metros, frente a un rival que apostó al orden defensivo y a sostener el resultado.

    Lo que viene en el grupo

    Con este empate, ambos equipos sumaron su primer punto en el Grupo H de la Copa Libertadores, que también integran Libertad y Universidad Central.

    Rosario Central deberá mejorar su eficacia de cara al próximo compromiso si quiere posicionarse como candidato a clasificar a la siguiente fase del certamen continental.

    Epígrafe: Rosario Central dominó pero no pudo convertir en su debut en Copa Libertadores.

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