Copa País: la Selección Sanjuanina hizo valer la ventaja, eliminó a Albardón-Angaco y ahora va por Mendoza

La Selección de la Liga Sanjuanina consiguió el objetivo y se metió en la próxima fase de la Copa País, certamen organizado por el Consejo Federal. Este miércoles, el combinado sanjuanino perdió 1-0 ante Albardón-Angaco en el Polideportivo de Campo Afuera, pero hizo valer el 2-1 conseguido en el primer duelo y terminó quedándose con la clasificación.

Copa País: Albardón hizo lo que tenía que hacer y definirá la clasificación con la Liga Sanjuanina

El seleccionado local salió desde el comienzo con la obligación de buscar una diferencia que le permitiera dar vuelta la serie. La Liga Sanjuanina había ganado 2-1 en el estadio San Juan del Bicentenario, por lo que Albardón-Angaco necesitaba imponerse por dos goles para avanzar directamente.

El único gol de la tarde llegó durante la primera parte. Edgar Malla convirtió para Albardón-Angaco y puso al seleccionado local a un solo tanto de alcanzar la diferencia que necesitaba. Con el 1-0, la serie quedó abierta y la tensión se mantuvo hasta el cierre.

La Selección Sanjuanina consiguió sostener la ventaja que había construido en el primer partido y, pese a no poder marcar en Campo Afuera, mantuvo el resultado que necesitaba para continuar en competencia. E l conjunto albardonero buscó el segundo gol durante el complemento, pero no logró encontrarlo.

Con la victoria, Albardón-Angaco llegó a los 9 puntos e igualó a la Liga Sanjuanina en la tabla, por lo que la definición quedó sujeta a los criterios de desempate establecidos por el reglamento. El resultado global de los dos partidos también terminó igualado 2-2 en goles, ya que la Sanjuanina había ganado 2-1 y Albardón-Angaco se impuso 1-0.

El detalle que terminó siendo determinante fue justamente la diferencia que necesitaba el seleccionado albardonero: debía ganar por dos goles o más para quedarse con la clasificación. El 1-0 terminó siendo corto y, de esa manera, la Liga Sanjuanina avanzó ajustadamente a la siguiente instancia de la Copa País.

Ahora comenzará un nuevo desafío para el seleccionado sanjuanino, que tendrá como próximo rival a Tupungato, representante mendocino. El partido de ida se disputará el próximo miércoles, mientras que la delegación de la Liga Sanjuanina tiene previsto viajar el martes para afrontar esta nueva serie del certamen federal. La revancha será una semana después en el Estadio Bicentenario.

Así, pese al traspié en Albardón, la Sanjuanina mantiene vivo el sueño en la Copa País y ya prepara el viaje a Mendoza para buscar un nuevo paso en la competencia.