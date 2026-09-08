    • 8 de septiembre de 2026 - 21:46

    Copa Sudamericana: Boca y San Pablo empatan 0-0 en la Bombonera por los cuartos de final

    El equipo del Vasco Arruabarrena viene de superar a Recoleta, mientras que el equipo paulista dejó en el camino a Bolívar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

    San Pablo: Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio, Pablo Maia; Artur, Jonathan Calleri y Luciano. DT: Dorival Júnior.

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