Copa Sudamericana: Boca y San Pablo empatan 0-0 en la Bombonera por los cuartos de final

Nota en desarrollo.
El equipo del Vasco Arruabarrena viene de superar a Recoleta, mientras que el equipo paulista dejó en el camino a Bolívar.
Nota en desarrollo.
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
San Pablo: Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio, Pablo Maia; Artur, Jonathan Calleri y Luciano. DT: Dorival Júnior.