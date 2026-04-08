Copa Sudamericana: River empató con Blooming tras jugar casi todo el partido con 10

Por la Copa Sudamericana , River Plate empató 1-1 ante Blooming en Bolivia en un partido marcado por la expulsión temprana de un defensor clave. El equipo de Eduardo Coudet hizo un gran esfuerzo con diez jugadores y sumó en un contexto adverso.

River logró ponerse en ventaja a los 34 minutos del primer tiempo con un gol de Sebastián Driussi , quien definió tras una asistencia de Fabricio Bustos en una jugada precisa.

Sin embargo, en el complemento, el equipo local reaccionó rápidamente y a los 7 minutos del segundo tiempo Anthony Vásquez marcó el 1-1 , luego de una asistencia de Moisés Villarroel que descolocó a la defensa del conjunto argentino.

El encuentro cambió por completo a los 4 minutos del primer tiempo, cuando Lucas Martínez Quarta fue expulsado por cortar una jugada manifiesta de gol. Desde ese momento, River debió reorganizarse y afrontar casi todo el partido con un futbolista menos.

¡BLOOMING EMPATA EL PARTIDO! A los 8 minutos del segundo tiempo, Anthony Vásquez marcó el 1-1 ante River, tras el centro de Villarroel. pic.twitter.com/H6U2EE7dRD

El ingreso temprano de Germán Pezzella permitió reforzar la defensa, y el equipo mostró orden y sacrificio para sostener el resultado , con múltiples despejes de la última línea y buenas respuestas del arquero Santiago Beltrán.

River resistió y pudo perderlo

En el segundo tiempo, Blooming adelantó sus líneas y generó varias situaciones de peligro. La más clara llegó a los 37 minutos del complemento, cuando Santiago Beltrán salvó a River de lo que era el segundo gol del local.

El conjunto boliviano presionó hasta el final, pero River resistió con carácter y logró llevarse un punto valioso, teniendo en cuenta el contexto adverso y la inferioridad numérica durante casi todo el encuentro.

SÍNTESIS

Blooming: Braulio Uraezaña; Julio Vila, Gabriel Valverde, Diago Giménez; Miguel Ángel Villarroel, Moisés Villarroel, Danny Bejarano, Roberto Hinojoza, Matías Abisab; Anthony Vásquez y Bayron Garcés.

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Goles: Sebastián Driussi (34' PT). Anthony Vásquez (7' ST).

Cambios: Germán Pezzella por Ian Subiabre (9' PT).

Expulsado: Lucas Martínez Quarta (4' PT).

Árbitro: Andrés Rojas Noguera

Estadio: Ramón Tahuichi Aguilera (Santa Cruz de la Sierra)