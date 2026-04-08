    • 8 de abril de 2026 - 21:21

    Copa Sudamericana: River empató con Blooming tras jugar casi todo el partido con 10

    River igualó 1-1 ante Blooming en Bolivia. Ganaba con gol de Driussi, pero Vásquez empató en un duelo condicionado por la expulsión temprana.

    River empató en la Copa Sudamericana ante Blooming tras jugar casi todo el partido con diez jugadores en Bolivia.

    River empató en la Copa Sudamericana ante Blooming tras jugar casi todo el partido con diez jugadores en Bolivia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Por la Copa Sudamericana, River Plate empató 1-1 ante Blooming en Bolivia en un partido marcado por la expulsión temprana de un defensor clave. El equipo de Eduardo Coudet hizo un gran esfuerzo con diez jugadores y sumó en un contexto adverso.

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    Copa Sudamericana: del golpe de River al empate de Blooming

    River logró ponerse en ventaja a los 34 minutos del primer tiempo con un gol de Sebastián Driussi, quien definió tras una asistencia de Fabricio Bustos en una jugada precisa.

    Sin embargo, en el complemento, el equipo local reaccionó rápidamente y a los 7 minutos del segundo tiempo Anthony Vásquez marcó el 1-1, luego de una asistencia de Moisés Villarroel que descolocó a la defensa del conjunto argentino.

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    Una noche condicionada desde el inicio

    El encuentro cambió por completo a los 4 minutos del primer tiempo, cuando Lucas Martínez Quarta fue expulsado por cortar una jugada manifiesta de gol. Desde ese momento, River debió reorganizarse y afrontar casi todo el partido con un futbolista menos.

    El ingreso temprano de Germán Pezzella permitió reforzar la defensa, y el equipo mostró orden y sacrificio para sostener el resultado, con múltiples despejes de la última línea y buenas respuestas del arquero Santiago Beltrán.

    River resistió y pudo perderlo

    En el segundo tiempo, Blooming adelantó sus líneas y generó varias situaciones de peligro. La más clara llegó a los 37 minutos del complemento, cuando Santiago Beltrán salvó a River de lo que era el segundo gol del local.

    El conjunto boliviano presionó hasta el final, pero River resistió con carácter y logró llevarse un punto valioso, teniendo en cuenta el contexto adverso y la inferioridad numérica durante casi todo el encuentro.

    SÍNTESIS

    Blooming: Braulio Uraezaña; Julio Vila, Gabriel Valverde, Diago Giménez; Miguel Ángel Villarroel, Moisés Villarroel, Danny Bejarano, Roberto Hinojoza, Matías Abisab; Anthony Vásquez y Bayron Garcés.

    River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

    Goles: Sebastián Driussi (34' PT). Anthony Vásquez (7' ST).

    Cambios: Germán Pezzella por Ian Subiabre (9' PT).

    Expulsado: Lucas Martínez Quarta (4' PT).

    Árbitro: Andrés Rojas Noguera

    Estadio: Ramón Tahuichi Aguilera (Santa Cruz de la Sierra)

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