Copa Sudamericana: River tuvo un sorteo favorable y sueña con avanzar sin sobresaltos

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definidos sus grupos y River aparece como gran protagonista al ser cabeza de serie. El equipo de Núñez tendrá un camino exigente pero favorable en el inicio del torneo.
Copa Sudamericana: River será cabeza del Grupo H y enfrentará rivales accesibles. Así quedaron todos los equipos argentinos.
La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definidos sus grupos y River aparece como gran protagonista al ser cabeza de serie. El equipo de Núñez tendrá un camino exigente pero favorable en el inicio del torneo.
River Plate quedó como cabeza del Grupo H, donde enfrentará a Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela). El equipo dirigido por Eduardo Coudet aparece como uno de los grandes candidatos y buscará volver a ser protagonista a nivel continental.
El Millonario regresa a esta competencia tras varios años en Libertadores, lo que convierte su participación en uno de los grandes atractivos del torneo.
La delegación argentina tendrá una fuerte presencia en la Copa Sudamericana, con equipos en casi todos los grupos:
Racing (Grupo E): enfrentará a Caracas, Independiente (Bolivia) y Botafogo
San Lorenzo (Grupo D): compartirá zona con Santos, Deportivo Cuenca y Recoleta
Tigre (Grupo A): jugará ante América de Cali, Macará y Alianza Atlético
Riestra (Grupo F): debutará contra Gremio, Palestino y Montevideo City Torque
Barracas Central (Grupo G): se medirá con Olimpia, Vasco da Gama y Audax Italiano
Para más información sobre competencias internacionales, visitá este informe completo:
https://www.diariodecuyo.com.ar/deportes/equipos-argentinos-en-copas-internacionales-y-sus-rivales
La edición 2026 se perfila como una de las más competitivas, con equipos brasileños de peso y clubes históricos del continente. En ese contexto, River y Racing aparecen como los principales candidatos argentinos.
Además, equipos como Riestra y Barracas Central vivirán su primera experiencia internacional, lo que suma expectativa a un torneo que exigirá rendimiento inmediato en un calendario ajustado.