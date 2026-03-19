    • 19 de marzo de 2026 - 20:49

    Copa Sudamericana: River tuvo un sorteo favorable y sueña con avanzar sin sobresaltos

    Copa Sudamericana: River será cabeza del Grupo H y enfrentará rivales accesibles. Así quedaron todos los equipos argentinos.

    Copa Sudamericana con River como cabeza del Grupo H

    Copa Sudamericana con River como cabeza del Grupo H

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definidos sus grupos y River aparece como gran protagonista al ser cabeza de serie. El equipo de Núñez tendrá un camino exigente pero favorable en el inicio del torneo.

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    COPA SUDAMERICANA: EL GRUPO DE RIVER

    River Plate quedó como cabeza del Grupo H, donde enfrentará a Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela). El equipo dirigido por Eduardo Coudet aparece como uno de los grandes candidatos y buscará volver a ser protagonista a nivel continental.

    El Millonario regresa a esta competencia tras varios años en Libertadores, lo que convierte su participación en uno de los grandes atractivos del torneo.

    ASÍ QUEDARON LOS OTROS ARGENTINOS

    La delegación argentina tendrá una fuerte presencia en la Copa Sudamericana, con equipos en casi todos los grupos:

    • Racing (Grupo E): enfrentará a Caracas, Independiente (Bolivia) y Botafogo

    • San Lorenzo (Grupo D): compartirá zona con Santos, Deportivo Cuenca y Recoleta

    • Tigre (Grupo A): jugará ante América de Cali, Macará y Alianza Atlético

    • Riestra (Grupo F): debutará contra Gremio, Palestino y Montevideo City Torque

    • Barracas Central (Grupo G): se medirá con Olimpia, Vasco da Gama y Audax Italiano

    Para más información sobre competencias internacionales, visitá este informe completo:

    https://www.diariodecuyo.com.ar/deportes/equipos-argentinos-en-copas-internacionales-y-sus-rivales

    EXPECTATIVA Y DESAFÍO PARA LOS ARGENTINOS

    La edición 2026 se perfila como una de las más competitivas, con equipos brasileños de peso y clubes históricos del continente. En ese contexto, River y Racing aparecen como los principales candidatos argentinos.

    Además, equipos como Riestra y Barracas Central vivirán su primera experiencia internacional, lo que suma expectativa a un torneo que exigirá rendimiento inmediato en un calendario ajustado.

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