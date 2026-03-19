Copa Sudamericana: River tuvo un sorteo favorable y sueña con avanzar sin sobresaltos

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definidos sus grupos y River aparece como gran protagonista al ser cabeza de serie. El equipo de Núñez tendrá un camino exigente pero favorable en el inicio del torneo.

Se sortea la Copa Sudamericana con River, Racing y San Lorenzo como grandes protagonistas

River Plate quedó como cabeza del Grupo H , donde enfrentará a Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela) . El equipo dirigido por Eduardo Coudet aparece como uno de los grandes candidatos y buscará volver a ser protagonista a nivel continental.

El Millonario regresa a esta competencia tras varios años en Libertadores, lo que convierte su participación en uno de los grandes atractivos del torneo.

La delegación argentina tendrá una fuerte presencia en la Copa Sudamericana, con equipos en casi todos los grupos:

https://www.diariodecuyo.com.ar/deportes/equipos-argentinos-en-copas-internacionales-y-sus-rivales

EXPECTATIVA Y DESAFÍO PARA LOS ARGENTINOS

La edición 2026 se perfila como una de las más competitivas, con equipos brasileños de peso y clubes históricos del continente. En ese contexto, River y Racing aparecen como los principales candidatos argentinos.

Además, equipos como Riestra y Barracas Central vivirán su primera experiencia internacional, lo que suma expectativa a un torneo que exigirá rendimiento inmediato en un calendario ajustado.