Coty Pezzotti sigue abriendo su camino en el ciclismo de Portugal

Todo proceso tiene sus tiempos y en febrero pasado cuando Constanza Pezzotti decidió volar a Europa para meterse en el ciclismo de elite del mundo, todo estaba por descubrirse. Ahora, ya instalada en Portugal, viviendo en Albergaria-a-Velha, la sanjuanina ya se está acomodando de verdad.

Y claro, los resultados son los que grafican este presente prometedor para Pezzotti ya que este pasado fin de semana con su equipo, el Matos Mobility Flexaco, Coty festejó la conquista de la última de las cinco fechas de las Taça del calendario portugués.

Pezzotti ganó la última prueba con su compañera Pía Galof y sumando los puntajes de las cinco fechas de las Taça, el Matos Mobility Flexaco terminó en la tercera posición como equipo en el puntaje final de este ciclo de competencias. Daniela Carphio y Gergana Stoyanova son las demás integrantes de la formación de la zona de Aveiro.

Ahora, con el objetivo más ambicioso y exigente de la temporada de Portugal en el ciclismo femenino que es la Vuelta a Portugal 2026 y Coty se enfocará en la preparación de la máxima competencia del calendario rutero.

'Hemos tenido un gran rendimiento en las cinco fechas de las Taça. Tuvimos regularidad, protagonismo y terminamos siendo terceras en la clasificación general de ese campeonato de cinco carreras. Es bueno pero ahora estamos enfocadas en la Vuelta. Es el gran objetivo del equipo y en lo personal, creo que ya más adaptada intentaré estar siempre en la parte alta de las clasificaciones. Han sido meses de adaptación, de aprender todo y me han recibido de una forma sensacional. Vivo en Albergaria-a-Velha y me siento cómoda, feliz. Este proceso tenía todas estas etapas y se han ido dando con naturalidad. Ahora, es el momento de la exigencia, de sumar más experiencia y me preparo para eso', contó Coty. 'Hemos tenido un gran rendimiento en las cinco fechas de las Taça. Tuvimos regularidad, protagonismo y terminamos siendo terceras en la clasificación general de ese campeonato de cinco carreras. Es bueno pero ahora estamos enfocadas en la Vuelta. Es el gran objetivo del equipo y en lo personal, creo que ya más adaptada intentaré estar siempre en la parte alta de las clasificaciones. Han sido meses de adaptación, de aprender todo y me han recibido de una forma sensacional. Vivo en Albergaria-a-Velha y me siento cómoda, feliz. Este proceso tenía todas estas etapas y se han ido dando con naturalidad. Ahora, es el momento de la exigencia, de sumar más experiencia y me preparo para eso', contó Coty.