Cristiano Ronaldo se enojó con un periodista que le hizo una pregunta sobre Messi: los videos

Portugal derrotó 5-0 a Uzbekistán por la segunda fecha del Mundial. Cristiano Ronaldo anotó sus primeros dos goles en esta edición y celebró muy feliz junto a los hinchas. Sin embargo, al hablar con la prensa, el delantero protagonizó un tenso momento con un periodista que le mencionó a Lionel Messi.

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El astro portugués estaba respondiendo preguntas hasta que un cronista mexicano comenzó a formular una consulta con una referencia al capitán argentino: “Ayer Lionel Messi anotó dos goles”.

En ese momento, el rostro del futbolista de Al-Nassr cambió y decidió ignorar la pregunta. “Dale, dale. Siguiente pregunta”, expresó antes de mirar a otro periodista.

A Cristiano Ronaldo le mencionaron a Messi en la pregunta... ¡Y NO QUISO RESPONDER! #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/LNEDDMia0N

Luego del cruce, advirtió a otro cronista: “Depende de la respuesta; si no, no te respondo”. El video del momento no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Tanto Messi como Ronaldo ya tenían la marca de ser los únicos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo diferentes. Sin embargo es el único en anotar al menos un gol, ya que ya que el argentino no pudo convertir en Sudáfrica 2010.

Todo el mundo quiere ver un duelo Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi. Cristiano Ronaldo: "No sé qué responderte porque tú pregunta no tiene ningún sentido, pero sería TOP." BRUTAL pic.twitter.com/KVQmutoQLH

Además, con diez tantos, el Bicho superó al mítico Eusebio (9) y se convirtió en el máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales.

Con 41 años y 138 días, Cristiano se transformó en el jugador más longevo en anotar un doblete en la historia de los Mundiales, superando aMessi, quien lo había logrado apenas un día antes frente a Austria con 38 años y 363 días.