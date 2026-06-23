    • 23 de junio de 2026 - 21:00

    Cristiano Ronaldo se enojó con un periodista que le hizo una pregunta sobre Messi: los videos

    El portugués Cristiano Ronaldo habló con los medios pero se molestó cuando una consulta iba relacionada al astro argentino.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Portugal derrotó 5-0 a Uzbekistán por la segunda fecha del Mundial. Cristiano Ronaldo anotó sus primeros dos goles en esta edición y celebró muy feliz junto a los hinchas. Sin embargo, al hablar con la prensa, el delantero protagonizó un tenso momento con un periodista que le mencionó a Lionel Messi.

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    El astro portugués estaba respondiendo preguntas hasta que un cronista mexicano comenzó a formular una consulta con una referencia al capitán argentino: “Ayer Lionel Messi anotó dos goles”.

    En ese momento, el rostro del futbolista de Al-Nassr cambió y decidió ignorar la pregunta. “Dale, dale. Siguiente pregunta”, expresó antes de mirar a otro periodista.

    Luego del cruce, advirtió a otro cronista: “Depende de la respuesta; si no, no te respondo”. El video del momento no tardó en viralizarse en las redes sociales.

    Los récords que consiguió Cristiano Ronaldo en el Mundial

    Tanto Messi como Ronaldo ya tenían la marca de ser los únicos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo diferentes. Sin embargo es el único en anotar al menos un gol, ya que ya que el argentino no pudo convertir en Sudáfrica 2010.

    Además, con diez tantos, el Bicho superó al mítico Eusebio (9) y se convirtió en el máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales.

    Con 41 años y 138 días, Cristiano se transformó en el jugador más longevo en anotar un doblete en la historia de los Mundiales, superando aMessi, quien lo había logrado apenas un día antes frente a Austria con 38 años y 363 días.

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