Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina: el calendario completo antes y durante el Mundial 2026

Luego del amistoso de este sábado frente a Honduras, el elenco dirigido por Lionel Scaloni disputará otro compromiso antes de iniciar su participación en el Mundial 2026.

Tras vencer a Honduras en su primer amistoso preparatorio, el equipo de Lionel Scaloni afrontará un último ensayo antes de debutar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Conocé las fechas, horarios y rivales de la Albiceleste.

El próximo compromiso será este martes 9 de junio frente a Islandia. El encuentro comenzará a las 22 (hora argentina) y se disputará en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama. Será la última prueba para el cuerpo técnico antes del debut mundialista.

El fixture de Argentina en el Mundial 2026 Una vez finalizado el amistoso ante los islandeses, la Albiceleste comenzará su camino en el Grupo J de la Copa del Mundo, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

Fecha 1

Argentina vs. Argelia