    • 8 de junio de 2026 - 08:35

    Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina: el calendario completo antes y durante el Mundial 2026

    Luego del amistoso de este sábado frente a Honduras, el elenco dirigido por Lionel Scaloni disputará otro compromiso antes de iniciar su participación en el Mundial 2026.

    Lautaro Martínez.

    Lautaro Martínez.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras vencer a Honduras en su primer amistoso preparatorio, el equipo de Lionel Scaloni afrontará un último ensayo antes de debutar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Conocé las fechas, horarios y rivales de la Albiceleste.

    Leé además

    Lionel Scaloni.

    El reglamento del Mundial 2026 permite cambios de último momento y genera expectativa en la Selección argentina
    Un vecino muestra el casquillo de una bala cerca del tiroteo en Kansas

    Alerta Mundial: nueve heridos en un tiroteo en Kansas, la ciudad donde concentra la Selección Argentina

    El próximo compromiso será este martes 9 de junio frente a Islandia. El encuentro comenzará a las 22 (hora argentina) y se disputará en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama. Será la última prueba para el cuerpo técnico antes del debut mundialista.

    El fixture de Argentina en el Mundial 2026

    Una vez finalizado el amistoso ante los islandeses, la Albiceleste comenzará su camino en el Grupo J de la Copa del Mundo, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

    Fecha 1

    Argentina vs. Argelia

    Martes 16 de junio

    22:00 (hora argentina)

    Kansas City Stadium.

    Fecha 2

    Argentina vs. Austria

    Lunes 22 de junio

    14:00 (hora argentina)

    Dallas Stadium.

    Fecha 3

    Argentina vs. Jordania

    Sábado 27 de junio

    23:00 (hora argentina)

    Dallas Stadium.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Lionel Scaloni encendió las alarmas en la Selección Argentina tras hablar de los jugadores lesionados. 

    Selección argentina: Scaloni encendió las alarmas por tres lesionados y definirá la lista tras el amistoso con Islandia

    golpe para la seleccion argentina: balerdi se desgarro y scaloni decide si lo cambia en la lista del mundial

    Golpe para la Selección argentina: Balerdi se desgarró y Scaloni decide si lo cambia en la lista del Mundial

    la seleccion argentina enfrentara a honduras en uno de los ultimos amistosos antes del mundial: hora, tv y formaciones

    La Selección argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes del Mundial: hora, TV y formaciones

    la seleccion argentina viaja a texas y luego realizara su ultima practica antes del amistoso con honduras

    La Selección argentina viaja a Texas y luego realizará su última práctica antes del amistoso con Honduras