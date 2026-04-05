Cuesta del Viento Big Air 2026: Un cierre de lujo en la majestuosidad de Rodeo

En Iglesia se disputaron las finales del Cuesta del Viento, la mejor competencia deportiva de kitesurf. Santiago Cisneros de Tucumán ganó en la categoría Pro.

La edición 2026 de Cuesta del Viento Big Air finalizó con éxito en Rodeo, Iglesia. En la tercera y última jornada competitiva, sobre las aguas de playa Lado Oscuro se llevaron a cabo las finales de Copa Amateur y Copa Femenina, más la Copa Pro, el certamen más competitivo y aclamado por la comunidad presente del kitesurf.

La actividad sobre el espejo de agua iglesiano comenzó pasadas las 14. En primer lugar, la organización dio lugar a los finalistas de las Copas Amateur y Femenina. Al término de los heat o mangas de uno vs. uno en el agua, los podios quedaron de la siguiente manera.

En Copa Femenina, la gran ganadora es Carmen Verdeyen de Chile. El segundo lugar le corresponde a la sanjuanina Pilar Silva de Argentina y el tercero a Clarice María Sousa Diniz de Brasil. Entre los hombres del trofeo Amateur, el primer puesto fue para Larry Gómez de Colombia. Fue secundado por Joao Filho Ferreira de Brasil, en la segunda colocación.

Luego fue el turno de la Copa Pro, la frutilla del postre para esta exigente competencia deportiva. Por la cantidad de inscriptos (19) y el gran nivel de sus atletas, la Pro otorgó un cierre de lujo para el Big Air.

El campeón de la edición 2026 es Santiago Cisneros de Tucumán, Argentina. Y al podio principal lo completaron Joao Da Silva de Brasil y Larry Gómez de Colombia. Vale recordar que entre las tres copas hubo presentes 36 riders (o pilotos), representantes de Argentina (incluidos algunos sanjuaninos), Brasil, Chile, Colombia, Italia e Israel.