    • 5 de abril de 2026 - 11:23

    Cuesta del Viento Big Air 2026: Un cierre de lujo en la majestuosidad de Rodeo

    En Iglesia se disputaron las finales del Cuesta del Viento, la mejor competencia deportiva de kitesurf. Santiago Cisneros de Tucumán ganó en la categoría Pro.

    Cierre. El Cuesta del Viento Big Air terminó entregando el espectáculo que prometía en Rodeo.

    Cierre. El Cuesta del Viento Big Air terminó entregando el espectáculo que prometía en Rodeo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La edición 2026 de Cuesta del Viento Big Air finalizó con éxito en Rodeo, Iglesia. En la tercera y última jornada competitiva, sobre las aguas de playa Lado Oscuro se llevaron a cabo las finales de Copa Amateur y Copa Femenina, más la Copa Pro, el certamen más competitivo y aclamado por la comunidad presente del kitesurf.

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    La actividad sobre el espejo de agua iglesiano comenzó pasadas las 14. En primer lugar, la organización dio lugar a los finalistas de las Copas Amateur y Femenina. Al término de los heat o mangas de uno vs. uno en el agua, los podios quedaron de la siguiente manera.

    En Copa Femenina, la gran ganadora es Carmen Verdeyen de Chile. El segundo lugar le corresponde a la sanjuanina Pilar Silva de Argentina y el tercero a Clarice María Sousa Diniz de Brasil. Entre los hombres del trofeo Amateur, el primer puesto fue para Larry Gómez de Colombia. Fue secundado por Joao Filho Ferreira de Brasil, en la segunda colocación.

    Luego fue el turno de la Copa Pro, la frutilla del postre para esta exigente competencia deportiva. Por la cantidad de inscriptos (19) y el gran nivel de sus atletas, la Pro otorgó un cierre de lujo para el Big Air.

    El campeón de la edición 2026 es Santiago Cisneros de Tucumán, Argentina. Y al podio principal lo completaron Joao Da Silva de Brasil y Larry Gómez de Colombia. Vale recordar que entre las tres copas hubo presentes 36 riders (o pilotos), representantes de Argentina (incluidos algunos sanjuaninos), Brasil, Chile, Colombia, Italia e Israel.

    La premiación general del evento también se celebró este sábado. Inició a las 23:45 horas, en la zona del after beach, punto de encuentro para los presentes. En el lugar hay montado un escenario con DJ’s en vivo, espacios de descanso, y diversos stands con venta de indumentaria, merchandising del Big Air, comidas y bebidas, entre otros atractivos.

    Por un año más, el Cuesta del Viento Big Air finalizó exitosamente en la provincia. Locales y extranjeros se despiden de Iglesia con la satisfacción de haber presenciado y disfrutado de esta exigente competencia deportiva de kitesurf. La comunidad propia de este deporte considera a este torneo y al Dique Cuesta del Viento como un escenario ideal en el mundo para la práctica de la disciplina.

    CUESTA DEL VIENTO BIG AIR - SAN JUAN 2026

    COPA FEMENINA

    1° CARMEN VERDEYEN - CHILE

    2° Pilar Silva de San Juan, Argentina

    3° Clarice María Sousa Diniz - Brasil

    4° Paula Villarroel Castro - Chile.

    COPA AMATEUR

    1° LARRY GÓMEZ - COLOMBIA

    2° Joao Ferreira Filho - Brasil

    COPA PRO

    1° Santiago Cisneros - Tucumán, Argentina -campeón 2026-

    2° Joao Da Silva - Brasil

    3° Larry Gómez - Colombia

    Integrantes: José Luis Da Silva, Joao Da Silva, Santiago Cisneros, Larry Gómez, Joao Ferreira, Stefano Grosso, Kuan Esmerino, Luizinho Marcineiro, Benjamin Aguilar, Tommaso Lombardi, Carlos Da Silva e Ian Saad.

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