De Malvinas al Monumental: el excombatiente que cantará el Himno en la despedida de Messi

Hay momentos que trascienden un partido de fútbol. Minutos antes de que Lionel Messi dispute su último encuentro con la Selección argentina, el Himno Nacional tendrá una historia propia cargada de emoción : será interpretado por Fabio Santana, cantante y veterano de la Guerra de Malvinas , frente a un Monumental repleto.

Santana fue elegido para entonar las estrofas antes del amistoso frente a Benín y recibió la confirmación directamente del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La noticia lo desbordó emocionalmente: contó que comenzó a llorar cuando recibió el llamado y definió la oportunidad como una de las más importantes de su vida.

Pero la presentación tendrá un significado todavía mayor. El veterano anticipó que saldrá al campo con una bandera vinculada a la causa Malvinas y aseguró que, cuando comience a cantar, sentirá que no estará solo.

“ Canto con los 15.000 que fuimos a Malvinas, canto con los héroes que quedaron allá y con la gente que murió en la posguerra ”, expresó Santana al explicar lo que significará para él interpretar el Himno en semejante escenario.

En otra entrevista fue todavía más gráfico sobre cómo atravesará esos minutos: recordó a quienes dieron la vida durante el conflicto y destacó el valor simbólico de hacerlo justamente en la despedida de una generación de futbolistas que, según sostuvo, volvió a despertar un fuerte sentimiento de identidad nacional.

La bandera que llevará también tendrá una historia especial. Según relató, utilizará la que lleva la inscripción “Las Malvinas son argentinas” y que fue mostrada por los jugadores de la Selección durante el último Mundial. “Voy a cantar con esa bandera”, confirmó.

De la guerra al escenario

La historia de Santana atraviesa buena parte de las últimas décadas argentinas. Tenía 20 años cuando fue enviado a las Islas Malvinas en 1982, mientras cumplía el servicio militar. Antes de la guerra ya cantaba, pero su regreso marcó una interrupción prolongada en su carrera artística.

Durante alrededor de 15 años prácticamente dejó la música. Recién en la década de 1990 volvió a cantar, primero impulsado por su padre y luego vinculado principalmente con el tango. Con el tiempo encontró una manera de unir ambas partes de su historia: utilizar la música como una herramienta para mantener viva la causa Malvinas.

Su relación con los grandes eventos deportivos tampoco es nueva. Ya interpretó el Himno en la Copa Davis, encuentros de Los Pumas y partidos de la Selección argentina, entre ellos el duelo frente a Colombia por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y otro ante Venezuela en la Bombonera. La despedida de Messi, sin embargo, tendrá para él una dimensión distinta.

El abrazo que todavía le falta con Messi

Aunque estuvo varias veces cerca del capitán argentino, Santana contó que nunca se animó a pedirle una fotografía ni un autógrafo. Este martes pretende cambiar la historia: anticipó que buscará acercarse a Messi y darle un abrazo durante una jornada que considera irrepetible.

También dejó una pequeña “primicia” sobre la enorme fiesta preparada alrededor del encuentro. Al referirse al artista sorpresa previsto para el cierre de la noche, deslizó que “es muy posible” que sea Lali Espósito, aunque hasta el momento la organización no confirmó oficialmente quién ocupará ese lugar. El cronograma difundido solo anuncia una “sorpresa musical” para después de las 22.30.

Antes de todo eso llegará uno de los momentos más solemnes de la jornada. Con Messi esperando para jugar por última vez con la camiseta argentina y miles de personas de pie en el Monumental, Fabio Santana comenzará a cantar el Himno llevando consigo su historia, la de Malvinas y la memoria de quienes no regresaron.