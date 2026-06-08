Desafío del Sol: Lucas Masman y Emiliana González no perdonaron

Pasó la Primera Edición del Desafío del Sol que combinó MTB y Trail Running y ya preparan la segunda fecha en El Pinar.

Especial. El Desafío del Sol ofreció una combinación de MTB y Trail en una exigente competencia.

Correr puebas combinadas no es para cualquiera y el Desafío del Sol propuso esa exigencia este fin de semana en el Predio José Dolores de Rawson. Con MTB que llegó hasta el Cerrillo Barboza y un recorrido más que exigente del trail running por esa zona, terminó por ofrecer una gran competencia.

El comienzo fue en el predio José Dolores desde donde partieron los casi 50 competidores que afrontaron los 30 K del mountain bike para llegar a la zona de transición y comenzar los 8K del trail running para ir a buscar el final. En esa combinación, el experimentado Lucas Masman mostró su categoría para terminar primero con un tiempo de 1h.16m.03seg., por delante de otros de los que pedalea muy bien como Lautaro Delgado que hizo 1h.20m.09 seg.

En Femenino, Emiliana González fue muy regular en todo su rendimiento y terminó primera con un registro 1h.38m.54seg, escoltada por Florencia De Sanctis que terminó con una marca de 1h,50m.23seg.

Los organizadores, entre los que se encuentra Fernando Ripalta, informaron que están en plena organización para la segunda fecha de este Desafío del Sol que tendrá epicentro en el camping El Pinar, de Rivadavia.

CLASIFICACION GENERAL General Hombres 1º Lucas Masman