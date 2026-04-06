Desafío a la Quebrada de Mogna: Sathia Kuyuk y Santiago Ale fueron los mejores

Una carrera que se va convirtiendo en clásica. El Desafío a la Quebrada de Mogna vivió una nueva edición y en este 2026 entregó un nutrido pelotón de 120 bikers, en el que se destacaron Sathia Kuyuk en Elite Damas y Santiago Ale, en Sub-23 Varones y General para ser los más destacados de una prueba que creció en San Juan.
La prueba contó con dos modalidades principales, competitiva de 50 kilómetros y promocional de 35 kilómetros, e incorporará como novedad las categorías Gravel y Tandem.
La actividad deportiva de este domingo comenzó a las 8, cuando los corredores se concentraron en la Unión Vecinal de Mogna, lugar donde también se les ofreció el desayuno para los participantes. Posteriormente, a las 9, se realizó la largada oficial de la competencia, momento en el que los ciclistas comenzaron a recorrer los circuitos preparados para esta nueva edición del tradicional desafío.
Categoría: DAMAS Master
1 Ruiz Silvana Lorena 01:41:52
Categoría: SUB 23 (18 a 22)
1 Santiago Ale 01:50:58
2 Seguín Franco 02:15:48
3 Ceferino Sosa 02:16:04
Categoría: ELITE
1 Yunes Dante 01:51:03
2 Ramos Nahue 02:06:19
3 Luis Espinosa 02:09:33
4 González Agustín 02:16:01
Categoría: GRAVEL LIBRE
1 Fava Guillermo 02:01:55
2 Santiago Castillo 02:17:22
Categoría: MASTER A (30 a 39)
1 Villafañe Daniel 01:55:12
2 Ossan Mauricio 01:57:10
3 Guevara jose 01:58:31
4 Marquez Gabriel 01:58:38
5 González Abel 01:59:00
Categoría: MENORES (13 a 16)
1 Maldonado Matias 01:17:59
2 Jeronimo Puerta 01:28:29
3 Olivares Luis 01:55:01
Categoría: PRINCIPIANTE
1 Maldonado Ezequiel 01:23:48
2 Domínguez Andrés 01:27:00
3 Flores Marcelo 01:32:28
4 Flores Benjamin 01:35:19
5 Alonzo Guillermo 01:42:10
Categoría: PROMOCIONAL DAMAS
1 Yañez Baez Cintia 01:38:43
2 Anabel Esquivel 01:56:03
Categoría: PROMOCIONAL VARONES A
1 Maldonado Gabriel 01:16:31
2 Manrique Lucas 01:17:07
3 Mallea Franco 01:17:11
4 Brizuela Facundo 01:17:12
5 Armada Palta Facundo 01:17:13
Categoría: PROMOCIONAL VARONES B
1 Olivares Luis 01:20:12
2 Ossan Marcio 01:20:16
3 González Andrés 01:23:40
4 Heredia Julio Alberto 01:23:41
5 Castro David 01:24:50