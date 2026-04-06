Desafío a la Quebrada de Mogna: Sathia Kuyuk y Santiago Ale fueron los mejores

Pasó la quinta edición del rural-bike con 120 inscriptos en el paisaje sensacional que ofrece el Desafío a la Quebrada de Mogna.

Sub 23. Santiago Ale fue el más rápido de todos en el Desafío a la Quebrada de Mogna.

Damas. Sathia Kuyuk fue primera en el Desafío a la Quebrada de Mogna.

Una carrera que se va convirtiendo en clásica. El Desafío a la Quebrada de Mogna vivió una nueva edición y en este 2026 entregó un nutrido pelotón de 120 bikers, en el que se destacaron Sathia Kuyuk en Elite Damas y Santiago Ale, en Sub-23 Varones y General para ser los más destacados de una prueba que creció en San Juan.

La prueba contó con dos modalidades principales, competitiva de 50 kilómetros y promocional de 35 kilómetros, e incorporará como novedad las categorías Gravel y Tandem.

La actividad deportiva de este domingo comenzó a las 8, cuando los corredores se concentraron en la Unión Vecinal de Mogna, lugar donde también se les ofreció el desayuno para los participantes. Posteriormente, a las 9, se realizó la largada oficial de la competencia, momento en el que los ciclistas comenzaron a recorrer los circuitos preparados para esta nueva edición del tradicional desafío.

DESAFIO MOGNA Categoría: DAMAS Elite 1 Kuyuk Sathia 01:22:38