    • 6 de abril de 2026 - 13:55

    Desafío a la Quebrada de Mogna: Sathia Kuyuk y Santiago Ale fueron los mejores

    Pasó la quinta edición del rural-bike con 120 inscriptos en el paisaje sensacional que ofrece el Desafío a la Quebrada de Mogna.

    Damas. Sathia Kuyuk fue primera en el Desafío a la Quebrada de Mogna.

    Damas. Sathia Kuyuk fue primera en el Desafío a la Quebrada de Mogna.

    Foto:

    Sub 23. Santiago Ale fue el más rápido de todos en el Desafío a la Quebrada de Mogna.

    Sub 23. Santiago Ale fue el más rápido de todos en el Desafío a la Quebrada de Mogna.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Una carrera que se va convirtiendo en clásica. El Desafío a la Quebrada de Mogna vivió una nueva edición y en este 2026 entregó un nutrido pelotón de 120 bikers, en el que se destacaron Sathia Kuyuk en Elite Damas y Santiago Ale, en Sub-23 Varones y General para ser los más destacados de una prueba que creció en San Juan.

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    La prueba contó con dos modalidades principales, competitiva de 50 kilómetros y promocional de 35 kilómetros, e incorporará como novedad las categorías Gravel y Tandem.

    La actividad deportiva de este domingo comenzó a las 8, cuando los corredores se concentraron en la Unión Vecinal de Mogna, lugar donde también se les ofreció el desayuno para los participantes. Posteriormente, a las 9, se realizó la largada oficial de la competencia, momento en el que los ciclistas comenzaron a recorrer los circuitos preparados para esta nueva edición del tradicional desafío.

    DESAFIO MOGNA

    Categoría: DAMAS Elite

    1 Kuyuk Sathia 01:22:38

    Categoría: DAMAS Master

    1 Ruiz Silvana Lorena 01:41:52

    Categoría: SUB 23 (18 a 22)

    1 Santiago Ale 01:50:58

    2 Seguín Franco 02:15:48

    3 Ceferino Sosa 02:16:04

    Categoría: ELITE

    1 Yunes Dante 01:51:03

    2 Ramos Nahue 02:06:19

    3 Luis Espinosa 02:09:33

    4 González Agustín 02:16:01

    Categoría: GRAVEL LIBRE

    1 Fava Guillermo 02:01:55

    2 Santiago Castillo 02:17:22

    Categoría: MASTER A (30 a 39)

    1 Villafañe Daniel 01:55:12

    2 Ossan Mauricio 01:57:10

    3 Guevara jose 01:58:31

    4 Marquez Gabriel 01:58:38

    5 González Abel 01:59:00

    Categoría: MENORES (13 a 16)

    1 Maldonado Matias 01:17:59

    2 Jeronimo Puerta 01:28:29

    3 Olivares Luis 01:55:01

    Categoría: PRINCIPIANTE

    1 Maldonado Ezequiel 01:23:48

    2 Domínguez Andrés 01:27:00

    3 Flores Marcelo 01:32:28

    4 Flores Benjamin 01:35:19

    5 Alonzo Guillermo 01:42:10

    Categoría: PROMOCIONAL DAMAS

    1 Yañez Baez Cintia 01:38:43

    2 Anabel Esquivel 01:56:03

    Categoría: PROMOCIONAL VARONES A

    1 Maldonado Gabriel 01:16:31

    2 Manrique Lucas 01:17:07

    3 Mallea Franco 01:17:11

    4 Brizuela Facundo 01:17:12

    5 Armada Palta Facundo 01:17:13

    Categoría: PROMOCIONAL VARONES B

    1 Olivares Luis 01:20:12

    2 Ossan Marcio 01:20:16

    3 González Andrés 01:23:40

    4 Heredia Julio Alberto 01:23:41

    5 Castro David 01:24:50

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