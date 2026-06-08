Desamparados el día después de la eliminación: cambios en el cuerpo técnico, mucho "perdón" y refuerzos a la vista

La derrota y eliminación ante Sportivo 9 de Julio, trajo secuelas en Sportivo Desamparados. El golpe fue tal que fue un lunes demasiado movido en Puyuta. Mientras los hinchas mostraron su malestar en las redes, hubo pedido de perdón por parte de los mismos protagonistas, reuniones que derivaron en cambios en el cuerpo técnico y conversaciones sobre el rearmado del plantel sabiendo que el inicio del Torneo Clausura está a la vuelta de la esquina.

El golpe fue doloroso en Puyuta. Desamparados había liderado el torneo de punta a punta, fue líder prácticamente desde el inicio, conservó un largo invicto que le duró 17 fechas y sus números lo posicionaban como serio candidato a pelear el torneo, sin embargo todo se derrumbó en la tarde-noche del domingo, cuando ante una multitud de hinchas puyutanos, 9 de Julio se aprovechó de un error propio de Sportivo y lo eliminó del certamen en un encuentro donde el empate lo depositaba al Víbora en la final.

Es que Desamparados tenía el camino fácil para meterse en la definición por el título, con ventaja deportiva si empataba avanzaba pero ese cachetazo cuando apenas transcurrían un puñado de minutos, le pegó feo a Desamparados y no pudo salir más. 9 de Julio fue inteligente y con esos argumentos le alcanzó para conseguir la heroica en Puyuta y llegar a su departamento con caravana y cientos de hinchas en la calle celebrando el pasaje a la final después de 12 años.

Lo cierto es que el simbronazo en Desamparados pegó fuerte y este lunes fue movido. Mientras los hinchas "piden la cabeza de todos" en las redes, en Desamparados se mantienen firmes y apuestan al proyecto a largo plazo de Mauricio Del Cero. Eso sí, con algunos cambios. Por decisión del mismo entrenador y con el consenso de la dirigencia que encabeza Martín Sassul y la Comisión de Fútbol a cargo de Emanuel Guirado, se realizaron cambios en el cuerpo técnico. El entrenador de arqueros Darío Zamora y el preparador físico Ariel Vilchez dejaron de pertenecer a Desamparados, también se decidió que se sumará Leonardo Ávila como entrenador de arqueros. De esta manera continuarán trabajando junto a Del Cero Franco Molina en la preparación física, Jorge Tejada análiista de video y ayudante, y Macarena Fernández, a cargo de la nutrición.

Pero los cambios no terminan ahí. Sabiendo que el Torneo Clausura tiene previsto comenzar el fin de semana del 20 y 21 de junio, estos próximos días las reuniones continuarán y todo apunta al plantel. Si bien las fuentes consultados no negaron ni afirmaron si podría haber bajas en el plantel, sí lo primordial pasará por conseguir incorporaciones y la intención apunta a traer refuerzos que ya se queden para el Regional Amateur que comenzará en septiembre y que en diciembre determinará los ascensos al nuevo torneo Argentino del Interior que será el que defina los ascensos al Federal A, la meta que persigue Desamparados desde que descendió en el año 2022.

En cuanto a los puestos a cubrir y conociendo que el Reglamento permite solo tres incorporaciones, todo apunta a reforzar desde el mediocampo para atrás: un arquero y dos defensores es lo apuntado. Para eso restará definir el presupuesto con el que se cuenta. Es que en el caso de no conseguir en el mercado en estos próximos días, sí la idea es reforzarse con jugadores de trayectoria o "de peso" para el Regional Amateur donde Desamparados por obligación deberá ser protagonista.

El descargo de los futbolistas de Desamparados en las redes

El plantel de Desamparados terminó golpeado tras la eliminación ante el Nueve. Pablo Carrizo, arquero de Sportivo, y uno de los apuntados fuertemente por los hinchas en las redes, se expresó: "Esfuérzate y sé valiente. No tengo dudas de que Dios tiene cosas importantes para nosotros. Solo queda levantarse y seguir", expresó el exColón Junior.

Por su parte, el defensor Francisco Jofré, también se manifestó: "Decepción, bronca e impotencia son algunos de los sentimientos que tengo en este momento, más que nada por la forma en que se dio el partido de ayer. Quiero agradecer a mis compañeros, a mi familia, a mi novia y a todas las personas que me acompañaron y apoyaron en este momento. Y especialmente a la gente que nos alentó y estuvo presente durante todo el torneo. Hoy duele, pero estoy convencido de que este golpe nos va a hacer más fuertes. Vamos a seguir trabajando y luchando por este club tan hermoso, un club que amo y que significa mucho para mí", manifestó el central surgido en la cantera puyutana.

Otro futbolista que se expresó en las redes fue Javier Gil: "Es un dolor grande no poder lograr uno de los objetivos que nos propusimos y no poder darles otra alegría a la gente. Agradecerles por el proceso, el cariño y decirles que volveremos más fuertes", comentó el mediocampista.