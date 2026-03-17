    • 17 de marzo de 2026 - 20:50

    Dolor en el ciclismo sanjuanino por la muerte del exciclista "Camión" Rodríguez

    El exciclista Antonio Rodríguez falleció este martes. Sus restos son velados en la Capital y despedidos por familiares, amigos y el ambiente deportivo.

    Dolor en el ciclismo sanjuanino por la muerte de Camión Rodríguez

    Dolor en el ciclismo sanjuanino por la muerte de "Camión" Rodríguez

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ciclismo sanjuanino atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Antonio “Camión” Rodríguez, un nombre muy ligado a las competencias de los calendarios de ruta de décadas pasadas y recordado por su presencia en los pelotones de la provincia.

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    Rodríguez supo ganarse el reconocimiento dentro del ambiente ciclístico local, siendo parte de una generación que marcó una etapa importante en la disciplina en San Juan. Su legado también continuó a través de su hijo, conocido como “Camioncito”, quien durante años formó parte activa del ciclismo provincial.

    Sus restos están siendo velados en la cochería de la Capital hasta las 23 horas de este 17 de marzo, y este miércoles 18 continuará la despedida desde las 8 hasta las 12, momento en que familiares, amigos y allegados le darán el último adiós.

    La noticia generó conmoción en el ambiente deportivo, donde “Camión” Rodríguez era una figura respetada y querida. Su partida deja un vacío en la historia del ciclismo sanjuanino y en quienes compartieron con él rutas, competencias y años de pasión por este deporte.

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