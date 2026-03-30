    • 30 de marzo de 2026 - 07:04

    Dolor en el fútbol sanjuanino por la muerte de un joven jugador de Atlético Minero

    Santiago Contreras Montaño, capitán de Cuarta División y jugador del plantel de Primera, falleció y generó una profunda conmoción en su club y en toda la comunidad deportiva.

    santiago contreras montaño fútbol
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fútbol sanjuanino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Santiago Contreras Montaño, joven futbolista del Club Atlético Minero Argentino, quien se desempeñaba como capitán de la Cuarta División y formaba parte del plantel de Primera.

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    La noticia fue confirmada por la institución a través de un comunicado oficial en el que expresaron su consternación ante lo ocurrido. “El club y toda su comunidad no salen del estado de shock frente a este triste acontecimiento”, señalaron, acompañando a la familia y seres queridos del jugador en este difícil momento.

    Desde Minero Argentino destacaron el crecimiento deportivo y humano de Santiago, quien formaba parte del club desde 2023. Su compromiso, compañerismo y calidad como persona dejaron una huella imborrable entre sus compañeros, entrenadores y dirigentes.

    “Es una noticia que golpea fuerte a nuestra institución. Vimos el crecimiento y formación de Santiago, y hoy nos impacta este final”, manifestaron con profundo pesar. “Es una noticia que golpea fuerte a nuestra institución. Vimos el crecimiento y formación de Santiago, y hoy nos impacta este final”, manifestaron con profundo pesar.

    La despedida estuvo cargada de emoción: “Hasta siempre, Santi. Siempre serás recordado de la mejor manera por toda la familia minera. Que en paz descanses”.

    El fallecimiento del joven generó múltiples muestras de dolor y acompañamiento en el ámbito deportivo local, reflejando el cariño y respeto que supo ganarse dentro y fuera de la cancha.

    El emotivo posteo:

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