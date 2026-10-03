Durísimo golpe para Maxi Salas: se rompió los ligamentos y estará unos ocho meses afuera

Una acción sobre el cierre del partido terminó convirtiéndose en la peor noticia para Maximiliano Salas . Los estudios realizados este sábado confirmaron que el delantero sufrió una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda , una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses.

Colapinto terminó 15° en la clasificación del GP de Bahréin, pero largará desde el fondo por las sanciones

El futbolista de 28 años, actualmente en Independiente Rivadavia de Mendoza y cuyo pase pertenece a River , se lesionó durante el empate ante Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Clausura.

La jugada se produjo sobre el final del encuentro. Salas fue a disputar una pelota junto a Renzo Giampaoli cerca de la línea de fondo y, tras el choque, quedó tendido en el césped con fuertes gestos de dolor. Intentó reincorporarse después de recibir asistencia médica, pero no pudo continuar y terminó retirándose entre lágrimas.

El momento en el que Maxi Salas sufrió la lesión durante el partido entre Independiente Rivadavia y Gimnasia. (Video: SportsCenter / ESPN)

¿SE ENCIENDEN LAS ALARMAS PARA EL LOCO BERTI? El agónico empate de Gimnasia puede no haber sido la única mala noticia para Independiente Rivadavia, ya que en la última jugada Maxi Salas sintió una molestia física y dejó el campo de juego llorando en camilla... pic.twitter.com/hQ5IexOaaH

Este sábado por la mañana se realizaron los estudios que terminaron confirmando la gravedad de la lesión. Según informó La Página Millonaria, Salas deberá ser operado y afrontaría una recuperación cercana a los ocho meses , aunque los tiempos definitivos dependerán de su evolución después de la intervención y la rehabilitación.

La lesión aparece en un momento en el que el atacante había logrado continuidad en Mendoza. Desde su llegada a Independiente Rivadavia disputó 11 partidos, nueve como titular, y acumuló 808 minutos, según el medio partidario de River.

Precisamente ante Gimnasia había tenido una participación importante antes de lesionarse: a los cinco minutos asistió a Juan Elordi para el gol de Independiente Rivadavia, aunque el conjunto mendocino finalmente terminó empatando 1-1.

Qué pasará con su futuro en River

Salas se encuentra a préstamo en Independiente Rivadavia hasta julio de 2027, sin cargo y con una opción de compra de US$4 millones por el 50% del pase. Su ficha continúa perteneciendo a River, por lo que la extensa recuperación también condicionará los próximos pasos de su carrera.

Ahora, el delantero deberá someterse a la intervención quirúrgica y comenzar un largo proceso de rehabilitación. Si los tiempos estimados se cumplen, recién podría volver a competir durante la primera mitad de 2027.