    • 3 de julio de 2026 - 15:04

    Egipto pega primero y vence a Australia por 1 a 0 en el duelo que define al rival de Argentina o Cabo Verde

    Ambos equipos buscarán conseguir un logro inédito, ya que ninguno logró superar una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Australia y Egipto se enfrentarán este viernes en Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 15:00 y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final en una llave que también comparten Argentina y Cabo Verde.

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    Ambos seleccionados buscarán conseguir un logro inédito, ya que ninguno logró superar una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo. El ganador continuará su camino en el certamen y seguirá alimentando la ilusión de hacer historia. El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro principal del partido.

    Seguí el minuto a minuto de Australia vs Egipto

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