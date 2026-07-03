Egipto pega primero y vence a Australia por 1 a 0 en el duelo que define al rival de Argentina o Cabo Verde

Australia y Egipto se enfrentarán este viernes en Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 15:00 y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final en una llave que también comparten Argentina y Cabo Verde.
Ambos seleccionados buscarán conseguir un logro inédito, ya que ninguno logró superar una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo. El ganador continuará su camino en el certamen y seguirá alimentando la ilusión de hacer historia. El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro principal del partido.