El abrazo de Messi con su hijo Thiago que conmovió al Monumental en la despedida de la Selección

El hijo mayor del capitán no pudo contener las lágrimas después del discurso de Lionel y protagonizó junto a su padre y Antonela Roccuzzo una de las imágenes más emotivas de la noche.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina dejó imágenes que quedarán para siempre en la memoria de los hinchas. Después del triunfo 3-0 ante Benín y de un emotivo discurso frente a un Monumental colmado, el capitán se reencontró con su familia en el centro del campo y protagonizó una escena que conmovió a todos.

El momento más fuerte llegó cuando Thiago Messi, el mayor de sus tres hijos, rompió en llanto y se abrazó con su padre. Lionel lo recibió con los brazos abiertos mientras ambos permanecían en el centro de la cancha, en medio de la celebración que se había preparado para despedir al astro rosarino.

El abrazo de Thiago y el gesto de Antonela Poco después, Antonela Roccuzzo se acercó y se sumó al abrazo, mientras acariciaba la espalda de Messi y Thiago en un gesto de consuelo. Mateo y Ciro, los otros dos hijos de la pareja, también fueron parte del emotivo encuentro en el campo de juego.

La familia permaneció unos instantes junto al capitán antes de comenzar a caminar hacia los vestuarios. Las lágrimas, los abrazos y la ovación de más de 85.000 personas terminaron de darle un marco especial a una noche que había comenzado con una victoria y que marcó el cierre de la etapa de Messi con la camiseta argentina.

Las LÁGRIMAS de THIAGO MESSI y el ABRAZO con papá LIONEL. pic.twitter.com/Y4eKns1hcD — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) October 7, 2026 El momento familiar llegó después de un discurso de aproximadamente nueve minutos, en el que Messi habló sobre lo que significó representar al país durante más de dos décadas. El rosarino reconoció que dejar de vestir la camiseta será difícil y aseguró que el seleccionado seguirá siendo parte de su vida.