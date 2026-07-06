El Apertura de Adepu ya tiene a los campeones: uno por uno, los equipos que levantaron la copa

Con la disputa de las últimas finales, el Torneo Apertura de Adepu llegó a su fin y ya quedaron definidos todos los campeones de las distintas categorías del certamen. Desde el fútbol femenino hasta las divisionales Libres, Veteranos, Junior, Senior y Maxi Senior, el semestre dejó equipos que dominaron de punta a punta y otros que terminaron coronando campañas muy parejas.

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En total fueron 14 títulos repartidos entre las diferentes copas y categorías, en un campeonato que volvió a reunir cada fin de semana a cientos de profesionales y sus familias en el predio de Adepu.

En la Copa de Oro , Aston Birra confirmó el gran torneo que venía realizando y se quedó con el título de manera invicta. Cerró el campeonato con una victoria por 3-1 sobre Calise y terminó con 19 puntos , producto de seis triunfos y un empate. Además fue el equipo más goleador (48 tantos) y uno de los menos vencidos.

En la Copa de Plata , el dominio fue absoluto de El Once , que ganó los siete partidos disputados y alcanzó puntaje ideal con 21 unidades , marcando 40 goles y recibiendo apenas 11.

Las goleadoras del torneo fueron Paula Montenegro (Cuyo FC) y Silvina Nesossi (Jockers) , ambas con 20 tantos.

Enólogos FC, el mejor de Maxi Senior

En la categoría Maxi Senior, Enólogos FC fue el equipo más sólido del campeonato. Terminó primero con 40 puntos, gracias a una campaña de 13 victorias, un empate y apenas una derrota. En la última fecha goleó 4-0 a Contadores y cerró el certamen con 43 goles a favor y solamente 13 en contra.

Su delantero Gustavo Muñoz fue además el máximo artillero de la categoría con 17 conquistas.

Senior: tres campeones para un cierre apasionante

La definición de Senior se dividió en tres copas.

En la Copa de Oro, el campeón fue Gloriosa Alianza, que derrotó 2-1 a Enólogos y finalizó primero con seis puntos.

En la Copa de Plata, Profesores terminó invicto y se quedó con el título tras sumar siete unidades en las tres presentaciones.

La Copa de Bronce quedó para Contadores C, que cerró la fase con siete puntos y apenas un gol recibido.

El goleador del torneo fue Ricardo Dillon (Pater Famili) con 15 tantos.

Constructores FC hizo historia en Veteranos A

Uno de los campeones más contundentes fue Constructores FC, que conquistó la Copa de Oro de Veteranos A con una campaña perfecta.

Ganó los cinco partidos de la fase final, consiguió puntaje ideal (15 unidades), convirtió 16 goles y apenas recibió cuatro.

En la Copa de Plata, el campeón fue Once Panzas, que también firmó una gran campaña con cuatro triunfos en cinco encuentros.

El goleador fue Aldo Luján (Constructores FC), autor de 18 goles.

A.A.Agrimensura fue el mejor de Veteranos B

La categoría Veteranos B tuvo una definición muy ajustada entre los dos primeros.

Finalmente, A.A.Agrimensura se quedó con el campeonato al finalizar con 34 puntos, apenas uno más que Borussia CA. La victoria 3-1 sobre Branca FC en la última fecha terminó siendo decisiva para sostener el liderazgo.

El máximo goleador fue Hugo Escudero (Borussia CA) con 19 tantos.

Ramones y Champagnat festejaron en Junior A

En la Copa de Oro, Ramones sostuvo el liderazgo conseguido durante todo el torneo y terminó invicto, con cinco victorias y dos empates.

En la Copa de Plata, el campeón fue Champagnat, que también cerró una gran campaña sin derrotas.

El goleador de la categoría fue Cristian Ortiz (Abogados Rufrano) con 18 goles.

Cuatro campeones en Junior B

La categoría más numerosa tuvo cuatro campeones.

Carlos Salvador ganó la Copa de Oro. Once Calvas conquistó la Copa de Plata. Enólogos FC se quedó con la Copa de Bronce. Ingenieros levantó la Copa Confraternidad.

El goleador fue Martín Esquivel (La Boero) con 13 tantos.

Libres A: Abogados Rufrano volvió a festejar

En una definición muy pareja, Abogados A Rufrano obtuvo la Copa de Oro con 16 puntos, superando por apenas dos unidades a Club de Amigos y Jockers.

La goleada 6-1 sobre Bianconeri en la última fecha terminó de asegurar el campeonato.

En la Copa de Plata, el mejor fue Atlético Hispano, que finalizó primero con 14 unidades.

El máximo anotador fue Mateo Gutiérrez (C-Lesión Universitarios) con 11 goles.

Libres B: La Granjah gritó campeón y ascendió

La última definición del Apertura tuvo como protagonista a La Granjah, que empató 1-1 la final frente a Gloria Recargada y terminó consagrándose campeón.

Además del título, el equipo consiguió el ascenso a Libres A para el próximo torneo.

El tercer puesto quedó para Versus, mientras que Abogados Foro terminó quinto.

El goleador de la categoría fue Simón Ponthot (Gloria Recargada) con 13 tantos.

Con todas las copas entregadas, Adepu bajó el telón del Torneo Apertura y ya comenzó la cuenta regresiva para el inicio del Clausura, donde los campeones buscarán defender sus coronas y el resto intentará destronarlos.