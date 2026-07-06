Enrique Giménez Castro fue reelegido como presidente de Adepu

La Asociación Deportiva de Profesionales Unidos (ADEPU) definió este sábado a sus nuevas autoridades y ratificó la continuidad de Enrique Giménez Castro al frente de la institución. El actual presidente fue reelegido para un nuevo mandato de dos años luego de que la lista oficialista "Adepu es Familia" se impusiera en las urnas sobre "Unidos x Adepu" .

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Según informó la Junta Fiscalizadora, sobre un total de 697 votos emitidos , la lista encabezada por Giménez Castro obtuvo 443 sufragios , mientras que la lista opositora alcanzó 252 votos . Además, se registraron dos votos nulos .

De esta manera, el oficialismo consiguió una victoria con una diferencia de 191 votos , lo que le permitirá continuar al frente de la institución durante el próximo período.

Tras conocerse los resultados, Giménez Castro agradeció el acompañamiento de los socios y aseguró que la prioridad seguirá siendo brindar respuestas a la comunidad de Adepu.

"Lo dijimos desde el principio: teníamos que venir a trabajar. Cada uno de nosotros que conformamos este gran equipo tenía un objetivo, que era darle soluciones a la gente, darle participación y escucharla. Hemos venido a eso", expresó.

Enrique Giménez Castro.

El dirigente también volvió a hacer referencia al lema con el que encaró la campaña y que caracterizó a su gestión durante los últimos dos años.

"Dijimos que Adepu es una familia y acá está el montón de gente que va a trabajar por ustedes. Muchas gracias a toda la comunidad y a todos los que participaron. Ha sido un día espectacular", señaló.

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Finalmente, el presidente reelecto adelantó cuáles serán los principales desafíos de la nueva gestión. "Tenemos dos años muy importantes por delante para seguir trabajando tanto en la liga masculina como en la liga femenina", afirmó.

La reelección de Giménez Castro representa la continuidad del proyecto que condujo a Adepu durante el último mandato, período en el que la institución llevó adelante distintas mejoras en el predio, amplió la infraestructura y promovió el crecimiento del fútbol femenino, uno de los ejes que el dirigente anticipó que continuará fortaleciendo en esta nueva etapa.