    • 9 de abril de 2026 - 12:00

    El apretado calendario que se le viene a River en las próximas semanas

    El “Millonario”, que empató con Blooming en la Copa Sudamericana, tendrá unos enfrentamientos claves.

    Entre los partidos, está el Superclásico.

    Entre los partidos, está el Superclásico.

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    River tendrá unas intensas semanas por delante con una gran cantidad de partidos, que serán claves para definir el balance en el primer semestre del 2026. La seguidilla de partidos del “Millonario”, que comenzó este miércoles con el enfrentamiento con Blooming, continuará el domingo, con una complicada visita al “Cilindro de Avellaneda" para enfrentar a Racing por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura.

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    Tres días después disputará su segundo partido del año en la Copa Sudamericana, en un enfrentamiento ante Carabobo de Venezuela en el Monumental en el que su director técnico, Eduardo “Chacho” Coudet, incluso podría probar con un equipo alternativo.

    Esta decisión podría ser aún más lógica si se tiene en cuenta que solo cuatro días después, el domingo 19, recibirá a Boca en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

    Luego de dicho enfrentamiento, a River se le descomprimirá un poco la agenda ya que tendrá seis días de descanso antes de recibir a Aldosivi de Mar del Plata y otros cinco para visitar a Bragantino de Brasil en la Copa Sudamericana.

    Finalmente, el “Millonario” tiene programado enfrentarse el 2 de mayo con Atlético Tucumán, para finalmente visitar cinco días después a Carabobo en la Sudamericana.__IP__

    El calendario de River podría volverse incluso más apretado en caso de que clasifique a los playoffs del Torneo Apertura, algo que ya tiene prácticamente asegurado debido a que marcha segundo en la Zona B con 23 puntos.

    El calendario de River en las próximas semanas

    • 12 de abril contra Racing
    • 15 de abril contra Carabobo
    • 19 de abril contra Boca
    • 25 de abril contra Aldosivi
    • 30 de abril contra Bragantino
    • 2 de mayo contra Atlético Tucumán
    • 7 de mayo contra Carabobo
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