El argentino Etcheverry ante Alcaraz, con el objetivo de dar el golpe en el Masters de Montecarlo

El argentino viene de ganarle a Dimitrov y Atmane en las rondas previas.

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El tenista argentino Tomás Etcheverry se enfrenta este jueves con el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, con el objetivo de dar el gran golpe en los octavos de final del Masters de Montecarlo.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Court Rainier III, está programado para no antes de las 9:20 de la mañana.

Etcheverry llega a esta instancia luego de sus muy buenas victorias ante el siempre complicado búlgaro Grigor Dimitrov y el francés Térence Atmane, ambos en tres sets.

El argentino tuvo un gran inicio de 2026, donde incluso ganó su primer título al consagrarse en el ATP 500 de Río y está cada vez más cerca de igualar e incluso superar su mejor ubicación histórica en el ranking ATP, que fue la número 27.

Alcaraz, por su parte, debutó en la segunda ronda, donde no tuvo problemas para vencer este martes por la mañana sin problemas al también argentino Sebastián Báez.