El Clausura del fútbol local baja al telón: a la espera de un duelo clave en Puyuta, se programó la última fecha

Este martes se juega un duelo fundamental que puede modificar el liderazgo de Clausura. Mientras, así se jugará la última fecha.

El Clausura del fútbol sanjuanino comienza a bajar el telón. Al menos en la fase regular. A la espera de un encuentro clave por la parte alta que tendrá lugar este martes en Puyuta, desde la Liga Sanjuanina de Fútbol dieron a conocer la programación de la 17ma y última fecha que, con los descensos ya definidos, ahora resta terminar de conocer las plazas de Play Off.

Si bien ya hay quienes ya aseguraron su pasaje, otros buscan meterse en esa zona de 8 equipos que buscarán el campeonato y otros también aspiran a terminar entre los primeros cuatro que les permita definir de local. Arriba también se presenta otra pelea y es terminar en primer lugar, esa ubicación le permitirá a quien lo haga, la ventaja de clasificar a la siguiente instancia hasta empatando.

Ese duelo hoy lo tiene a Atlético Alianza y Sportivo Desamparados mano a mano. Hoy, el Lechuzo es líder con 38 puntos pero Desamparados suma 36 con un partido menos. Ese duelo lo tendrá hoy frente a Sportivo Rivadavia desde las 16.30 en Puyuta donde buscará esa victoria que le permita recuperar el liderazgo del certamen. Alejo Palumbo será el juez del encuentro pendiente por la fecha 14.

Después del duelo pendiente de hoy, el jueves jugarán para completar también por la fecha 14, Sarmiento de Zonda -ya descendido- ante Unión -ya sin chances de clasificar-, desde las 16.30.

Detrás de Lechuzos y Puyutanos, atrás aparecen Minero 32, Trinidad 30, Marquesado 29, Rivadavia y 9 de Julio 27, todos clasificados. La última plaza se definirá entre Villa Ibañez y López Peláez 22 y Atenas 21.