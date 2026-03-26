El empate agónico en Puyuta, dejó el Apertura al rojo vivo: seis equipos separados por tres puntos

El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol atraviesa la mitad del torneo justo en uno de sus momentos más vibrantes. La octava fecha se completó el miércoles por la noche con un empate electrizante entre Sportivo Desamparados y Trinidad , un resultado que terminó de confirmar la enorme paridad que domina la competencia.

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Sin fútbol este fin de semana, el análisis de la mitad del Torneo Apertura muestra lo parejo que está todo en las posiciones altas de la tabla, con seis equipos separados por 3 puntos.

En el Serpentario, el Víbora y el León ofrecieron un espectáculo cargado de emociones. Fue 2 a 2 en un partido que tuvo de todo: goles, polémicas, penales y un desenlace para el infarto. Cuando parecía que Desamparados se quedaba con la victoria, Trinidad, diezmado con apenas ocho jugadores y sin arquero tras la expulsión de Jairo Díaz, encontró el empate en la última jugada del partido, silenciando a todo el estadio.

El resultado no solo dejó tela para cortar por el desarrollo del encuentro, sino que también impactó de lleno en la tabla de posiciones. Desamparados alcanzó los 18 puntos y comparte la cima con Unión, pero la pelea está más abierta que nunca: Atenas y San Lorenzo de Ullum acechan con 16, mientras que Colón Junior y Minero suman 15. En total, seis equipos separados por apenas tres unidades.

Pero la paridad no termina ahí. López Peláez, con 14 puntos, y 9 de Julio, con 13, también se mantienen en la conversación, mientras que Trinidad, con 12, se metió en zona de clasificación y promete dar pelea.

Cómo sigue el Apertura local después del parate

El campeonato, que no tendrá actividad este fin de semana debido a la falta de policías que estarán afectados a distintos eventos en la provincia, retomará su acción entre martes y miércoles próximos, en la previa de Semana Santa, con una novena fecha que puede ser clave. Habrá duelos directos en la parte alta: Desamparados (18) visitará a Minero (15), Unión (18) deberá visitar a Colón Junior (15), mientras que San Lorenzo de Ullum (15) disputará el clásico del Oeste recibiendo a Juventud Zondina (7).

Por su parte, Atenas (16) será anfitrión de 9 de Julio (13), Trinidad (12) recibirá a Rivadavia (5) y Alianza (10) visitará a Defensores de Argentinos (10). Además, López Peláez (14)chocará ante Villa Ibañez (3), Marquesado (11) recibirá a Peñarol (8) y Sarmiento en Zonda que todavía no pudo sumar, recibirá a Carpintería (4).

Con este escenario, el fútbol sanjuanino confirma que está más competitivo que nunca. La lucha por la cima no da respiro y cada punto empieza a pesar como oro en un torneo que, definitivamente, está al rojo vivo.