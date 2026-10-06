El especial detalle en la pelota que se utiliza en la histórica despedida de Lionel Messi

Cada pelota del encuentro amistoso frente a Benín lleva impreso un diseño exclusivo en color dorado con la fecha de este martes y una leyenda alegórica al adiós del capitán.

El Estadio Monumental vive una noche cargada de emociones con la gran despedida oficial de Lionel Messi de la selección argentina en el amistoso ante Benín. En medio del fervor de los hinchas, el minuto a minuto y la fiesta en las tribunas, el partido, que por el momento se encuentra 0 a 0,cuenta con un detalle de color muy especial que ya se robó la atención de todos.

En la antesala del encuentro se dio a conocer que cada uno de los esféricos utilizados sobre el césped posee una inscripción única y exclusiva en honor al capitán argentino.

El diseño dorado de "El último baile" Las pelotas oficiales del partido lucen un parche conmemorativo en tono dorado que lleva grabada la frase "El último baile", acompañada por el emblemático número 10.

El diseño se completa con un detalle simbólico: el número está enmarcado entre dos ramos de laureles con una bandera argentina en su cima, además de incorporar de manera precisa la fecha de este martes que marca el punto final para la trayectoria del rosarino con la Albiceleste.